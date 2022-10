„Klima-Aktivismus muss nerven!“: Volker Lösch inszeniert Stück mit „Letze Generation“-Aktivist*innen in Bonn

In seinem neuen Stück sei es nicht primär der digitale Aspekt, der ihn an der Geschichte von einer Mutter, die versucht ihren verstorbenen, achtjährigen Sohn mithilfe eines Laptops und seines Avatars lebendig zu halten, interessiert, sagte der österreichische Autor Clemens J. Setz im Gespräch mit SWR2. ,,Es ist natürlich der, der auffällt, weil ein Tablett verwendet wird".. Stattdessen gehe es ihm um die sehr klassische, altertümliche Art, die Toten auf die Erde zu holen, durch Erinnerung. Allerdings geschehe das in seinem Stück auf eine sehr grelle, sehr extreme Weise, die alle anderen außer der Mutter störe und ihnen verrückt vorkomme. ,,Es ist das, was man gerne machen würde mit allen Toten, dann aber auch zurückschrecken würde", so Setz weiter. ,,Jeder Mensch wünscht sich, dass er nicht tot wäre, zugleich, was soll man mit ihnen anfangen, wenn sie wirklich zurückkommen?" Das sei eine absolut ungewinnbare Situation, die er aber nicht als große Tragödie erzähle, sondern eher als eine Art schwarze Komödie. Es gehe ihm darum, dass es Leuten heute durch die Vehemenz ihrer Erzählungen gelinge, andere so zu hypnotisieren, dass sie alle mitspielen und sagen, ja, wir sehen das auch. Wir teilen Deine Fantasiewelt. ,,Es gibt diese Geste in der Menschheit immer wieder, dass man sagt, meine Fantasie ist so und so und sie beherrscht mich und ihr müsst das auch alle so sehen." mehr...