Es könnte eines der wichtigsten und größten Kulturereignisse des Jahres werden: das Theaterprojekt „Kein Schlussstrich!“. 20 Jahren nach den ersten Morden des NSU und zehn Jahre nach dessen Selbstenttarnung greift es die rechtsradikalen Terroranschläge wieder auf. In diesem Herbst soll mit Theaterstücken, Performances, Konzerten und Ausstellungen vor allem an die Opfer des NSU erinnert werden.

Aber auch die Hintergründe der Morde beleuchtet, sowie Fragen zur gesellschaftlichen Aufarbeitung und den politischen Konsequenzen gestellt werden. 14 Theater aus dem ganzen Bundesgebiet sind an dem Großprojekt beteiligt – von Rostock über Köln, Jena und Heilbronn bis nach Nürnberg und München. Theater aus den Städten, in denen der NSU Morde verübt hat oder die in Verbindung zu den NSU-Tätern stehen. mehr...