James Sutherland, Ballettdirektor am Pfalztheater Kaiserslautern, macht in der Corona-Krise Tai Chi und Qi Gong, trainiert Körper und Geist. Mit seinen Tänzern kommuniziert er per Videokonferenz. Auch sie sollen sich körperlich und geistig fit halten. Einige malen oder tun kreative Dinge, zu denen sie sonst nicht kommen. Außerdem soll jeder Tänzer und jede Tänzerin ein Solo kreieren. Aus den 12 Soli will James Sutherland einen Ballettabend zusammenstellen. mehr...