„Kann und wird Generalintendant Peter Spuhler seinen autoritären Führungsstil ändern oder nicht?“ Die verantwortlichen Politiker*innen stellen sich weiter hinter ihn. Doch viele Mitarbeiter*innen am Badischen Staatstheater haben nach mehreren gescheiterten Mediationsversuchen den Glauben daran verloren. Außerdem wurde jetzt bekannt, dass Spuhler ähnliche Probleme bereits am Theater Heidelberg, seiner vorherigen Wirkungsstätte, hatte.

Badisches Staatstheater Karlsruhe: Ulrich Peters wird Interimsintendant Der Münsteraner Ulrich Peters soll Interimsintendant am Badischen Staatstheater Karlsruhe werden, wie der Verwaltungsrat des Theaters am Abend des 20. Mai in einer Sondersitzung einstimmig entschieden hat. Der derzeitige Generalintendant am Theater Münster soll ab September für drei Spielzeiten nach Karlsruhe wechseln. Der 65-jährige Peters tritt damit am Badischen Staatstheater die Nachfolge von Peter Spuhler an, der wegen seines autoritären Führungsstils massiv in die Kritik geraten war und dessen Vertrag deswegen vorzeitig aufgelöst wurde.

Ein bekanntes Muster

Die Berichte aus Heidelberg erinnern deutlich an die Zustände, die zur Explosion der Lage am Badischen Staatstheater in Karlsruhe geführt haben:

Spuhlers ehemalige Assistentin in Heidelberg, Iris Rüsing, und deren Kollegin Annette Schiffmann berichten in SWR2 von einem schwungvollen Beginn der Zusammenarbeit mit Peter Spuhler 2005, allerdings sei schnell klar geworden, dass der junge Intendant extreme Anforderungen an seine Mitarbeiter*innen stellte – Einsatz rund um die Uhr, Wunsch nach permanenter Kontrolle, keine kreativen Spielräume und Wutanfälle, wenn etwas nicht 1:1 seinen Vorstellungen entsprochen habe. Schiffmann, die 2007 in der Presseabteilung tätig war, erzählt außerdem von Sitzungen, in denen Spuhler andere Mitarbeiter*innen für Kleinigkeiten vor allen anderen abgekanzelt habe. Rüsing und Schiffmann verließen das Theater wenige Monate später.

Brief ehemaliger Mitarbeiter*innen aus Heidelberg

Auf Rüsings Posten habe es nach ihr keine persönliche Assistentin länger als zwei Jahre ausgehalten, so steht es in einem Brief, den dreizehn ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Theater Heidelberg unterzeichnet haben.

Sie seien „sprachlos und verletzt“, dass Peter Spuhler in Heidelberg weiterhin „glorifiziert“ werde. Und sie bedauern es, damals nicht den Mut gefunden zu haben, die Missstände öffentlich zu machen.