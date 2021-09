„Nebenan“: Mainzer Kammerspiele porträtieren jüdische Bürgerinnen aus sieben Jahrhunderten vor

Auf einem szenischem Stadtrundgang durch das ehemalige jüdische Viertel in der Mainzer Altstadt präsentieren die Kammerspiele Biografien von jüdischen Frauenpersönlichkeiten aus Mainz. Verschiedene Lebensentwürfe aus sieben Jahrhunderten zeigen, wie sie das Stadt- und Kulturleben mit-prägten — und was durch Antisemitismus und Holocaust verloren ging. Ein Spaziergang, der nachwirkt.

Von der Bühne ins echte Leben

„Wie ihr Töne lieblich klangen und heimlich süß ins Herze drangen“ – Der junge Heinrich ist so verzückt vom Auftritt der Starsopranistin Karoline Stern, dass er sein erstes Gedicht überhaupt über sie verfasst: „An eine Sängerin“, heißt es. Die Tochter eines Violonisten aus einer großbürgerlichen Mainzer Familie gibt mit 16 Jahren ihr Debüt und legt von da eine rasante Karriere auf Deutschlands Opernbühnen hin. Dabei muss sie nicht nur in der Familie gegen das damals fragwürdige Image einer professionellen Sängerin ankämpfen, sondern auch dem Antisemitismus an den Theatern trotzen.

Pop-Up-Szenen im ehemaligen jüdischen Viertel

Karoline Stern ist eine von etwa 20 jüdischen Frauen aus sieben Jahrhunderten lokaler Geschichte, deren Biografien Regisseurin Claudia Wehner von den Mainzer Kammerspielen in einem sogenannten Theaterspaziergang präsentiert. An mehreren Stationen im ehemaligen jüdischen Viertel der Altstadt zeigt ein insgesamt 18-köpfiges Ensemble Pop-Up-Szenen in historischen Kostümen: Eine Zeitreise durch Hinterhöfe über Hauseingänge zu versteckten Gartenmauern zu den wenigen Spuren jüdischen Lebens, die im heutigen Straßenbild größtenteils unsichtbar sind.

Tatsächlich lernt die Zuschauergruppe neben der prominenten Schriftstellerin Anna Seghers auch viele vergessene Jüdinnen kennen. Historikerin Eva Weickart vom Mainzer Frauenbüro hat ihre Geschichten ausgegraben: „Die Quellenlage ist bei Frauengeschichte ohnehin dürftig. Bei jüdischer Frauengeschichte, bei den jüdischen Mainzerinnen sieht es natürlich auch nicht besser aus. Die trifft es doppelt — einmal als Jüdinnen wurden sie natürlich gern vergessen – aber natürlich auch als Frauen.“

Die Geschichte der jüdischen Mainzerinnen wird vom Ensemble der Kammerspiele eindrucksvoll in Szene gesetzt. Pressestelle Kammerspiele Mainz

Faszinierende Lebensgeschichten

Mit dabei ist Bruna, eine inoffizielle Rabbinerin aus dem 14. Jahrhundert, aber auch eine Ärztin namens Goldchen, die zur Zeit Gutenbergs in der Stadt praktizierte. Belege über ihre Steuerabgaben zeigen das. Eine besonders faszinierende Persönlichkeit: die Polizeiassistentin Henriette Arendt, Tante der Philosophin Hannah Arendt, die sich um 1900 um sogenannte gefallene Mädchen kümmerte — um Prostituierte und deren unehelichen Kinder.

Wie Eva Weickart recherchierte, war Arendt in Stuttgart die erste Polizeiassistentin Deutschlands — und kämpfte mit allen Mitteln für ihre Schutzbefohlenen: „Sie hat auch ein Buch geschrieben 'Kleine weiße Sklaven', dieses Buch ist auch verfilmt worden 1914. Also Kinder wurden wirklich verkauft.“ Mit Buch und Verfilmung eckte Henriette so sehr in Stuttgart an, dass sie kündigte und auf Umwegen schließlich in Mainz bei der französischen Besatzungsmacht landete, wo sie 1922 auch starb.

Die Shoah als mörderischer Bruch

Was hätte aus ihnen werden können? Station bei den Schülerinnen der Höheren Mädchenschule Mainz. Pressestelle Kammerspiele Mainz

Der chronologische Rundgang endet mit der Nazizeit: grausamer Schlusspunkt für viele hoffnungsvolle Lebensentwürfe. Eine vielstimmige Collage mit biografischen Details gibt Schülerinnen der Höheren Mädchenschule mit ihren jäh zerstörten Träumen jeweils ein individuelles Gesicht. Wie viele Jüdinnen mit ihren Träumen und hoffnungsvollen Lebensentwürfen Mainz noch hätten prägen können! Es sind gerade solche Szenen beim Theaterspaziergang der Mainzer Kammerspiele, die noch länger nachwirken.

Theaterspaziergang „Nebenan“ in Mainz