John von Düffel: verunsichernde Zeiten für junge Theaterautor*innen

„Mit Klimawandel, Corona und Krieg kommen Themen auf junge Theaterautor*innen zu, die kein Mensch so ohne weiteres bewältigen kann“, sagt der Theaterautor und Dozent für Szenisches Schreiben, John von Düffel, in SWR2. Bei der Arbeit am Theater könne man aber seine Verunsicherung mit anderen teilen und vielleicht produktiv in ein neuen Stück verwandeln, so von Düffel. Fünf seiner ehemaligen Student*innen stellen ihre Stücke für das Theater Koblenz in einem Leserabend bei den dortigen Literaturtagen. vor.

Außerdem nimmt John von Düffel an einer Gesprächsveranstaltung der Theatertage Rheinland-Pfalz am 19. März teil. In diesem Gespräch soll es um sein neues Stück „Nach Delphi“ gehen, das er für das Theater Koblenz geschrieben hat, aber auch um die Zukunft der Dramatiker*innen-Ausbildung.

Szenenbild: Nach Delphie - Szenen aus der Zukunft. Schauspiel von John von Düffel Pressestelle Staatstheater Mainz, Foto: Matthias Baus

„Nach Delphi“ wird am 19. März bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz uraufgeführt. Ein Stück über griechische Mythen und die Zukunft der Menschheit angesichts des Klimawandels. ,,Heute würden wir alle gerne vom Orakel wissen: was bringt uns die Zukunft.,“ sagt von Düffel über die Idee hinter seinem Stück.