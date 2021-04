Die Tiger Lillies machten aus dem berühmten „Struwwelpeter“-Buch 1998 das abgründige Musical „Shockheaded Peter"“- das nun am Thalia Theater zur Spielvorlage für eine eigene Version der Horrorgeschichten rund um den Ungekämmten mit den überlangen Fingernägeln wurde.

In Hamburg proben die Ikonen des kindlichen Ungehorsams unter Anleitung der beiden Regisseure Peter Jordan und Leonhard Koppelmann den Aufstand gegen die Erwachsenenwelt. Fünf Kinder sind abgehauen aus ihren Elternhäusern, haben sich als Straßenkinder zusammengerauft und Zuflucht gefunden im Theater. Dem Hamburger Thalia Theater. Auf der Vorbühne haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Sie machen einen wild-verwahrlosten Eindruck, aber sie lassen sich nicht unterkriegen.

Die Musical-Vorlage der Tiger Lillies haben die beiden Regisseure Peter Jordan und Leonhard Koppelmann mit einigen Einfällen und Dialogen gespickt, die sich aber nie weit von der Vorlage entfernen und schon gar nicht bis in unsere unmittelbare Gegenwart reichen, so unsere Kritikerin. Es gibt keinerlei direkte Anspielungen auf die bedrohliche Lage vieler Kinder im Lockdown, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind oder denen es an Bildungsmöglichkeiten mangelt. Zu erleben aber ist frisches, freies und freches Spiel wunderbarer Darsteller und Live-Musiker. mehr...