Machtmissbrauch im Hier und Jetzt: In Zürich wird „Figaros Hochzeit“ zu einem Stück über #MeToo

Wolfgang Amadeus Mozarts Meisteroper „Die Hochzeit des Figaro“ birgt den Keim der Revolution in sich. Das soziale Ungleichgewicht zwischen Herren und Untergebenen ist bereits im genialen Libretto von Lorenzo da Ponte als Kritik an den Geschlechterrollen verankert. So liegt es nahe, die Oper des ausgehenden 18. Jahrhunderts in das Hier und Heute der #MeToo-Debatte zu verlagern, wie es Regisseur Jan Philipp Gloger am Züricher Opernhaus unternimmt.

Harvey Weinstein als moderner Graf Almaviva Es geht um sexuelle Nötigung in Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, wenn Graf Almaviva Susanna zum Stelldichein in den Garten überredet. Das übergriffige Recht des Feudalherren gegenüber seinen Untergegeben, deren Sexualität er als sein persönliches Eigentum begreift, hat sich nur scheinbar historisch erledigt. Übergriffigkeit und Machtmissbrauch: Graf Almaviva will die Angestellte Susanna verführen Pressestelle Herwig Prammer Bild in Detailansicht öffnen Ein harmonisches Duo: Louise Alder als Susanna und Morgan Pearse als Figaro Pressestelle Herwig Prammer Bild in Detailansicht öffnen Irgendwann ist der Trubel des „tollen Tags“ perfekt. Pressestelle Herwig Prammer Bild in Detailansicht öffnen Anita Hartig als La Contessa di Almavia, Louise Alder als Susanna und Lea Desandre als Cherubino. Pressestelle Herwig Prammer Bild in Detailansicht öffnen Die Hochzeit zwischen Susanna und Figaro kann endlich stattfinden. Pressestelle Herwig Prammer Bild in Detailansicht öffnen Vielleicht hat es in unserem Geld- und Medienadel überlebt. Der Fall des Harvey Weinstein scheint ein Beweis zu sein. Davon ist jedenfalls Regisseur Jan Philipp Gloger überzeugt und verlegt Mozarts Meisterstück am Opernhaus Zürich ins Hier und Jetzt. Storytelling vom Hinterhof bis in den Dachstock Dabei erzählt er eine vertikale Geschichte. Schon am Anfang vermisst Figaro den Platz für das Hochzeitsbett. Denn es geht auch um den Einzug in das Haus des Grafen, für den seine Angestellten sich auf der Ebene des Mobiliars befinden. Ben Baur hat eine hyperrealistische Hausarchitektur gebaut. Sie beginnt im Hinterhof mit der Dienstbotenwohnung im Erdgeschoss und der Bel Etage darüber. Weiter geht es im zweiten Akt in den Arbeitsräumen des Hauspersonals. Im dritten Akt diffundiert das Angestelltenmilieu in den schnieken Wohnsalon und tauscht zur endlich stattfindenden Hochzeitsfeier von Susanna und Figaro die Designmöbel durch Biertische und -bänke aus. Viel Trubel im Tollhaus Die Entlarvung des Hausherrn als Wüstling durch die Verkleidungsintrige von Gräfin und Susanna findet schließlich in der Rumpelkammer des Dachbodens statt. Am höchsten Ort fällt der Machtmensch am tiefsten und muss auch hier um jene Verzeihung bitten, die ihm am Ende auch so großzügig gewährt wird. Das alles ist perfekt als wirbelnder Trubel des „tollen Tags“ inszeniert, wie die Oper im Untertitel heißt. Allein: dieser Tag meint auch das Tollhaus und damit den Schritt zum Verrückten. Hier ist auch gesellschaftspolitisch nichts mehr stabil. Ein Wechselbad der Emotionen Und das kommt im Wechselbad der musikalischen Emotionen zwischen Heiterkeit, aufmüpfiger Aggression und Melancholie in Mozarts Partitur zum Ausdruck. Bei aller choreografischen Perfektion der Bewegungsabläufe geht es auf der Szene dagegen oft wie in einer Boulevardkomödie zu, mit ihrem Treppauf, Treppab, dem Rein und Raus und den knallenden Türen. Wenn in der Dachkammer dann alle Geschlechterrollen weit über die Vorlage hinaus durcheinandergewirbelt werden und keiner mehr weiß, wer er ist und was er tut, dann kippt die Oper ganz in die Seinsweise des pubertierenden Pagen Cherubino. Denn dieses von ihm gesungene Leitmotto der erwachenden Sexualität ersetzt als Projektion am Ende den von Almaviva zuvor gesetzten, mehrfach manipulierten und korrumpierten Regelkanon des gegenseitigen Respekts. Schönste Stimme hat Lea Desandre als Cherubino Die schönste Stimme in diesem jungen Züricher Mozart-Ensemble hat denn auch Lea Desandre als Cherubino. Und sie singt die Androgynität dieses Knaben mit der Frauenstimme nicht nur hinreißend, sondern spielt auch die zappelig-anrührenden Pubertätsnöte so verblüffend, dass man zweimal hinschauen muss, ob man es wirklich mit einer Sängerin zu tun hat. Daniel Okulitch gibt ein auch stimmliches Prachtexemplar des virilen Grafen. Die Gräfin der Anita Hartig ist ihm mit ihrer mächtigen Stimme nicht unproblematisch ebenbürtig. Louise Alder als Susanna und Morgan Pearse als Figaro sind ein passgenau aufeinander eingestimmtes Duo. Unter der musikalischen Leitung von Stefano Montanari entfaltet sich die notwendige Ensemblekunst, die Philharmonia Zürich wie immer solide, lediglich das ab und an schepprig überpointierte Hammerklavier der Rezitative stört den klanglichen Genuss. Insgesamt ein unterhaltsamer, am Ende sehr versöhnlicher Opernabend, dem der revolutionäre Biss Mozarts durchaus noch gut getan hätte.