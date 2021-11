Interkulturelles Festival "Made in Stuttgart" eröffnet - Die Migrationsgesellschaft sehen - und gesehen werden

Puppentheater ist längst kein Kinderkram mehr. ,,Die Menschen erwarten da auch durchaus ernsthafte Inszenierungen", sagt die Leiterin des Festivals ,,No strings attached", Nike Poulakos, vor dessen Auftakt in den Mainzer Kammerspielen. Poulakos erklärt im Gespräch mit SWR2, weshalb sie lieber die Begriffe ,,Objekttheater" und ,,Figurentheater" benutzt, statt von Marionetten und Puppen zu reden. ,,Es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan", sagt sie über das Repertoire dieser Bühnenform. Schwerpunkt des Mainzer Festivals, das bis zum 31.Oktober geht und mit ,,Nordlichter" betitelt ist, sind dieses Jahr Produktionen aus Skandinavien. Anders als beim Design von Möbeln oder Kriminal-Romanen sieht Poulakos bei den skandinavischen Stücken aber keinen spezifischen Stil. ,,Es ist eher so, dass die Inszenierungen sehr international geprägt sind. ,,Ursache dafür sei, dass die Regisseure und die Ensemble oft nicht in den nordischen Ländern zuhause sind und mit Theatern in Frankreich und Deutschland kooperierten.

Die diesjährige Ausgabe von ,,No strings attached" wurde wegen der Corona-Maßnahmen mehrmals verschoben. "Wir wollen eigentlich im April 2020 mit diesem Festival beginnen", verrät Poulakos. So aber habe man mit dem Titel ,,Nordlichter" das Thema des Kultursommer in Rheinland-Pfalz aufgreifen können und zum Abschluss dieser Thematik geworden."

Nike Poulakos ist gebürtige Mainzerin und auf dem Hunsrück aufgewachsen. Sie hat Anglistik studiert und das Puppentheaterfestival ,,No strings attached" im Jahr 1998 aufgebaut. Außerdem ist sie stellvertretende Geschäftsführerin des ,,Kultursommer Rheinland-Pfalz" mehr...