Kabarett Humor trotzt Corona – Deutscher Kleinkunstpreis in Mainz verliehen

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in den Bereichen Kabarett und Kleinkunst. Dieses Jahr konnten sich unter anderem Florian Schroeder, Sarah Bosetti und Emil Steinberger über den Preis freuen. Urspünglich war die Verleihung für Ende Februar 2021 geplant. Am 2. Mai wurde sie ohne Publikum im Frankfurter Hof in Mainz nachgeholt. Im Saal saßen neben mehreren Pappfiguren nur die Mitarbeiter*innen der Veranstaltung.

Ein Schlaflied der Band Lumpenpack, Gewinner in der Kategorie „Musik“ Die Band Lumpenpack um die beiden Poetry Slammer Maximilian Kennel und Jonas Frömming wurde beim Deutschen Kleinkunstpreis 2021 in der Kategorie „Musik“ ausgezeichnet. In ihrem „Schlaflied“ haben sie sich mit den selbst ernannten Erwachten auseinandergesetzt, die hinter jeder Corona-Verordnung eine Verschwörung wittern. Bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises im vergangenen Jahr war noch Corona selbst der Running Gag unter den Preisträger*innen. Es wurde über Hamsterkäufe und ängstliche Maskenträger gewitzelt. Ein gutes Jahr und drei Lockdowns später hat sich das Blatt gewendet. Nun sind diejenigen Ziel von Spott und Hohn, die das Virus nicht ernst genug nehmen. Preisträger Florian Schroeder nimmt #Allesdichtmachen aufs Korn Florian Schroeder, Preisträger der Königskategorie Kabarett hat es vor allem auf die Beteiligten der Aktion #allesdichtmachen abgesehen: „#Allesdichtmachen war Ironie, das muss man noch mal betonen. Ironie sollten Schauspieler grundsätzlich sein lassen, es sei denn, es gibt einen Regisseur, der ihnen sagt, wie sie Ironie betonen müssen und wie sie dabei gucken sollen.“ Schauspieler, so Schroeder, seien die Fußballer unter den Künstlern: „Die sollen spielen und nicht denken.“ Auftritt von Florian Schroeder auf der Querdenken 711-Demo, für den er mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wurde: Sarah Bosetti widmet Jan-Josef Liefers ein Gedicht Auch die Autorin und Satirikerin Sarah Bosetti (Gewinnerin in der Katgeorie Kleinkunst) kann sich einen Seitenhieb in Richtung #allesdichtmachen nicht verkneifen. Sie hat ein Gedicht zum Thema Meinungsfreiheit geschrieben und es Jan-Josef Liefers gewidmet, der an der umstrittenen Aktion beteiligt war: Bequem ist es und ziemlich leicht

in Sicherheit Gefahr zu wittern.

Wobei mich der Verdacht beschleicht,

dass die, die „Meinungsdiktat“ twittern

und tapfer faselnd von Zensur

zum Unterdrücktenfetisch neigen,

in einer echten Diktatur,

die ersten wären, die ganz brav schweigen. Sarah Bosetti bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2021 Die Preisträgerin für Deutschland 2020: Sarah Bosetti (privat) Ehrenpreisträger Emil Steinberger lässt als Schweizer die Politik außen vor Der Preisträger des Ehrenpreises für sein Lebenswerk – der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger – hat Corona, die Relativierer und die Regierenden bei seinem Auftritt ganz außen vor gelassen. Nur folgerichtig, weil Kabarett und Politik in der Schweiz selten gut zusammengingen, wie er behauptet. Das liege an den vielen Volksabstimmungen, die die Schweizer*innen selbst zu Politiker*innen machten: „Wir müssen sogar abstimmen über das Budget der Schweizerischen Luftwaffe. Das bestimmen wir. Das heißt, ob der Pilot Handschaltung bekommt oder Automatik, das hängt davon ab, wie wir dann abstimmen.“ Michael Mittermeier erhielt den erstmals vergebenen Preis für Stand-up-Comedy Am Ende gab es stehende Ovationen für den 88-jährigen Emil Steinberger. Auch von seinem Kollegen Michael Mittermeier, der den Preis in der erstmals vergebenen Kategorie Stand-up-Comedy erhalten hat. Mittermeier hatte seinen ersten Auftritt als 12-Jähriger, mit einer Nummer aus einem Emil-Steinberger-Programm, wie er erzählt. Inzwischen hat er selbst eine Tochter in dem Alter. Und die stellt manchmal ganz schön schwierige Fragen, wie zum Beispiel, was uns denn die Grünen nützten, wenn irgendwann Krieg sei. Mittermeiers Antwort: „Ich hab gesagt: Die nützen uns ganz viel, dann dürfen die Panzer nicht mehr in die Innenstädte fahren.“ Video herunterladen (3,9 MB | MP4) Auszeichnung Deutscher Kleinkunstpreis seit 1972 Der Deutsche Kleinkunstpreis wird seit 1972 in Mainz verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in den Bereichen Kabarett und Kleinkunst. Die Preisträger erhalten jeweils 5.000 Euro und einen Pokal in Form einer Glocke. Preisverleihung in SWR2 und 3sat Die Preisverleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2021 wird am 8. Mai 2021 ab 23:03 Uhr in SWR2 Spätvorstellung übertragen. Am 9. Mai 2021 ab 20:15 Uhr ist die Verleihung in 3sat zu sehen und anschließen in der dortigen Mediathek zu finden.