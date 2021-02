Zu Beginn ist Susanna noch ganz in Schwarz, am Ende des zweiten Aktes hat sie endlich das ersehnte weiße Kleid und in der Maskerade am Ende tragen alle ein solches. Denn Rechi verlegt die Sache kurzerhand in einen Brautmodeladen. Im Bild: Samantha Gaul (Susanna, doppelt besetzt) und Anja Jung (Marcellina)

Rainer Muranyi

Bild in Detailansicht öffnen