„Der Corona-Virus war ja für alle Regierungen der Welt eine neue Herausforderung. Man erkennt aber in Frankreich klar, dass andere besser vorbereitet waren, z.B. wenn man nach Deutschland schaut und ganz konkret, wenn man sich die Situation mit den Masken, mit der Schutzkleidung des Krankenhauspersonals, mit der Anzahl der Intensivbetten anschaut", sagt Nino Galetti in SWR2 am Morgen.



Galetti ist Politikwissenschaftler und leitet das Frankreich-Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris. Die Franzosen würden ihrer Regierung vorwerfen, insgesamt zu spät reagiert zu haben. Zudem habe die Krise auch eine Überzeugung als Illusion entlarvt. „Eigentlich hatte man angenommen, ein sehr gutes Krankenhaussystem zu haben, und auf einmal sieht man, das ist überhaupt nicht wahr, es fehlt am nötigsten, es fehlt am Elementarsten". so Galetti.



Infolge der Krise sei die Umsetzung von Macrons geplanten Reformen, z. B. auch der Rentenreform, inzwischen mehr als zweifelhaft. „Also klar ist, Emmanuel Macron und seine Regierung werden ihre Agenda ändern müssen, werden eine neue Agenda erstellen müssen. Und diese Agenda wird dann ganz klar im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 festgelegt werden. Das werden sicherlich Maßnahmen sein, um insbesondere Populisten von rechts aber auch von links keine Chance zu geben“, so Galetti.



Nach zwei Monaten löst sich auch Frankreich von heute an langsam aus dem Corona-Lockdown. Die Regierung von Präsident Macron steuert diesen Prozess zentral und hat gestaffelte Maßnahmen verkündet. Je nachdem, ob ein Department als „grün" (wenig oder kaum belastet), „gelb" (mittel belastet) oder „rot" (stark belastet) eingestuft wird, variieren die Möglichkeiten der Franzosen, ihren Alltag zu normalisieren.



Im März sprach Macron von einem „Krieg gegen das Virus". Nun scheint zumindest klar: Er geht nicht als Gewinner aus der Krise hervor. Frankreich ist gespaltener denn je. Die Armen in den Vorstädten von Paris sind von den Folgen stärker betroffen als gut situierte Bürger. Und die Reformen, die der Präsident durchsetzen wollte, muss er nun neu überdenken. mehr...