Große Jubiläumsgala: 50 Jahre John Cranko Schule in Stuttgart

Fünfzig ist doch kein Alter! Für eine Ballettschule stimmt das ganz sicher: jene an der Pariser Oper ist Jahrgang 1713, und die in Moskau am Bolschoi ist auch nur fünfzig Jahre jünger. Da ist die Stuttgarter John-Cranko-Schule geradezu ein junger Hüpfer. Und doch: das halbe Hundert Lebensjahre ist Grund zu feiern!

(c) Roman Novitzky

Die Absolventinnen und Absolventen dieser tänzerischen Kaderschmiede haben auf der ganzen Welt beachtete Ballettkarrieren hingelegt. Und: Sie waren es, die sicherstellten, dass der legendäre Ruhm des Stuttgarter Balletts bis heute fortbesteht. Beinahe drei Viertel des heutigen Ensembles sind Alumni. Ganz so, wie sich ihr Gründer das gewünscht hat – der nicht minder legendäre John Cranko (1927-1973), Schöpfer des „Stuttgarter Ballettwunders“.

(c) Roman Novitzky

Sein Wunsch war es, seine Tänzerinnen und Tänzer selbst heranzuziehen, statt sie fertig ausgebildet von anderswo zu holen. Tragisch, dass er keine zwei Jahre nach der Gründung schon ums Leben kam, und den Erfolg der Schule, die seinen Namen trägt, nicht mehr erleben konnte. Dennoch: Für all die jungen Menschen, die hier tagtäglich alles geben - und noch ein bisschen mehr - für eine Zukunft am Ballett, ist John Cranko bis heute mehr als nur „der Name an der Tür…“