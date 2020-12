Für die gebürtige Stuttgarterin, die mit 18 Jahren ihre erste Dramaturgie-Assistenz an der Landesbühne Esslingen absolvierte, fühlt es sich gut an nach vielen Jahren wieder zurück im Ländle zu sein. Karin Becker hat sich mit Konstanz bewusst für ein kleineres Theater entschieden. Zum einen will die neue Theaterintendantin selbst raus aus dem Hamsterrad, in dem sie jahrelang als künstlerische Betriebsdirektorin zunächst am Schauspiel Hannover, zuletzt am Thalia Theater Hamburg steckte. Zudem will sie näher an ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und am Publikum sein. mehr...