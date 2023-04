Gounods „Roméo et Juliette“ am Opernhaus Zürich

„Krieg zerstört etwas in den Seelen, von dem man sich kaum erholen kann“, das sagt die Schauspielerin Evgenia Dodina. Am Schauspiel Stuttgart spielt sie in „Verbrennungen“, einem Theaterstück über den Konflikt im Nahen Osten. Sie spielt eine aus dem Libanon geflohene Frau, deren Kinder noch unter den Folgen ihrer Kriegstraumata leiden. Der Ukrainekrieg zeige aktuell die schreckliche Realität von Kriegen sehr deutlich, so Evgenia Dodina. Und sie selbst hat die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in ihrer eigenen Familie erleben müssen - Nationalsozialisten ermordeten jüdische Verwandte von ihr.