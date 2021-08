Timofej Kuljabin ist einer der wohl derzeit aufregendsten Regisseure Russlands. Bekannt ist er für radikale Überschreibungen klassischer Dramen. Nun hat er am Deutschen Theater in Berlin Strindbergs „Fräulein Julie“ inszeniert – als modernes Beziehungsdrama über Einsamkeit, Gier und Verrat im Zeitalter der Überwachungstechnologie.

Was beim russischen Regisseur Timofei Kuljabin weit weg von August Strindberg scheint, ist doch in den Grundkonflikten, Motiven und Konstellationen recht nah dran am Original. Und zugleich an unserer Gegenwart. So geht es zwar nicht mehr um unüberwindbare Standesunterschiede oder vernichtende Ehrverletzungen. Wohl aber um Selbstbehauptung und Unterwerfung, Erwartungen an gesellschaftliche Rollen, an Liebe und Partnerschaft. mehr...