Das Stuttgarter Ballett ist die einzige große deutsche Kompanie, die vor der Sommerpause noch eine Premiere präsentiert – eine Premiere unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, sowohl im Publikum wie auf der Bühne. Der Abend ist eine Antwort auf Corona, deshalb heißt er "RESPONSE I"

„Wir haben lange genug digital viel gezeigt. Über 170.000 Leute haben reingeschaut und das ist fantastisch, aber das ersetzt nicht das Live- Erlebnis auf der Bühne“, sagt Ballettintendant Tamas Detrich. Als der Vorverkauf begann, riefen innerhalb von einer Stunde 19.000 Menschen an, um einen der 249 Premieren-Sitze im Opernhaus zu ergattern. Auf dem Kulturwasen können am Premierenabend rund 2000 weitere Fans das Programm verfolgen – kostenlos, so wie sonst zum Spielzeitende beim „Ballett im Park“.

Die compagnie-eigenen Choreographen Fabio Adorisio, Roman Novitzky und Louis Stiens haben drei Uraufführungen geschaffen. „Es war eine große Herausforderung – zumindest für mich. Obwohl man sagt, Grenzen geben uns Freiheit“, so Roman Novitzky. Dazu kommen corona-kompatible Werke von Hans van Manen, Michel Fokine und Maurice Béjart.

Béjarts „Boléro“ kommt in Absprache mit Gil Roman vom Béjart Ballet Lausanne in einer reduzierten Version auf die Bühne. Statt 38 Tänzern sind es in Stuttgart aktuell nur acht, rund um den Ersten Solisten Friedemann Vogel bzw. später dann Jason Reilly.

Live-Übertragung auf dem Kulturwasen

"RESPONSE I" hat Premiere am 25. Juli im Opernhaus mit paralleler Übertragung auf der Videoleinwand am Kulturwasen, alle Karten sind ausverkauft. Weitere Vorstellungen beginnen am 26. Juli um 14 bzw. 20 Uhr im Opernhaus, evtl. gibt es noch Restkarten an der Abendkasse.