Vor ihrem Start als „Intendantin Schauspiel“ in Dortmund zeigt sich Julia Wissert entschlossen, ein neues Publikum für das Theater zu interessieren. „Die Zugangsbeschränkungen sind schon relativ hoch, wenn man in so ein Theater rein will“, sagt die gebürtige Freiburgerin, Jahrgang 1984, über die Hürde, die Kleidung, Benimm-Regeln und Eintrittspreise darstellen.

Die Theater hätten die zunehmende Vielstimmigkeit des Publikums nicht gesehen. Diese erforderte andere Strukturen: „Wo sind zum Beispiel die ‚People of Colour‘ in Führungspositionen?“, fragt Wissert. In Dortmund will sie nicht das Konzept des „postmigrantisches Theaters“ von Shermin Langhoff, Intendantin am Berliner Maxim-Gorki-Theater, nachahmen. Ihr Ansatz ist es vielmehr, „spannende, innovative Kunst aus verschiedenen Sprechpositionen“ zu zeigen. Von ihrer neuen Wirkungsstätte ist Wissert auch in dieser Hinsicht begeistert: