per Mail teilen

Das Berliner Theatertreffen findet erstmalig mit einer Regisseurinnen-Quote von 50% statt. „Kunstwerke von Frauen werden immer noch strenger bewertet als Kunstwerke von Männern“, sagt die Theaterkritikerin Shirin Sojitrawalla in SWR2.

„Es kann sein, dass durch die Quote da etwas der Druck genommen wurde“, so Sojitrawalla. Man könne bei der diesjährigen Berliner Auswahl auch bemerken, dass Frauenfiguren eine klare Aufwertung erfahren hätten.

Beispielsweise die Ophelia in Johan Simons „Hamlet“ sei eindeutig von ihrer üblichen „Mauerblümchenexistenz“ befreit worden, sagt die Theaterkritikerin, die in den letzten drei Jahren in der Jury des Theatertreffens war.

Das Theatertreffen, das vom 1. - 9. Mai stattfindet, wurde aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr ins Netz verlegt. Einige Stücke sind zu sehen in der 3sat-Mediathek, auf der Plattform „Berliner Festspiele on Demand“ und auf nachtkritik.de.