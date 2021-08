per Mail teilen

Timofej Kuljabin ist einer der wohl derzeit aufregendsten Regisseure Russlands. Bekannt ist er für radikale Überschreibungen klassischer Dramen. Nun hat er am Deutschen Theater in Berlin Strindbergs „Fräulein Julie“ inszeniert – als modernes Beziehungsdrama über Einsamkeit, Gier und Verrat im Zeitalter der Überwachungstechnologie.

Im Original gibt es die Rolle des Thomas nicht

Die Küchenzeile ist hochmodern - und edel. In Granitoptik die Schränke, Geräte aus Edeldstahl: Backherd, Mikrowelle, Weinkühlschrank. Dezente Beleuchtung aus Deckenspots, langer Steintisch mit Lederbarhockern.

Nicht nur der Ort des Geschehens ist hier ordentlich aufgemöbelt, auch die Strindbergsche Personage wirkt sehr heutig. Diener Jean erscheint in elegant grauem Anzug, Fräulein Julie trägt ein rotes Minikleid. Köchin Christine in Jeans und Ringelpulli.

Und dann ist da noch jemand: Thomas, Julies Exverlobter. Im Original hat er weder Namen noch Auftritt, hier aber eine ganz zentrale Rolle. Er sitzt oben rechts über der Szene in einem hellgelben Zimmer vor einem Bildschirm.

Ein hinterhältiger Vergeltungsfeldzug gerät außer Kontrolle

Thomas beobachtet ganz genau, was unten in der Küche passiert, denn er hat dort eine Kamera installiert und Diener Jean instrumentalisiert: per Knopf im Ohr bekommt der von oben jedes Wort eingeflüstert.

Thomas will Julie in eine verfängliche Situation treiben, sie dabei filmen und das dann ins Netz stellen. Es soll seine Rache sein. Julie hatte ihn gezwungen, mit einer Sexpuppe zu schlafen, davon ein Video gedreht und das veröffentlicht. Starker Tobak.

Der nun gestartete Vergeltungsfeldzug allerdings gerät außer Kontrolle. Thomas will längst abbrechen, da übernimmt Jean selbst das Ruder.

Die gleichen Grundkonflikte und Motive wie im Original

Jean nutzt die Gunst der aufgeheizten Stunde für ein heißes Liebesspiel. Er verfolgt eigene Ziele mit Julie: will sie als Investorin für ein Hotel in Italien gewinnen, welches er allerdings mit seiner Freundin Christine eröffnen möchte. Als Julie das erkennen muss, geht es hoch her.

Was beim russischen Regisseur Timofei Kuljabin weit weg von August Strindberg scheint, ist doch in den Grundkonflikten, Motiven und Konstellationen recht nah dran am Original.

Ein spannender Bühnenkrimi

Und zugleich an unserer Gegenwart. So geht es zwar nicht mehr um unüberwindbare Standesunterschiede oder vernichtende Ehrverletzungen. Wohl aber um Selbstbehauptung und Unterwerfung, Erwartungen an gesellschaftliche Rollen, an Liebe und Partnerschaft.

Inszeniert ist Fräulein Julie als Theaterthriller, in dem Linn Reusse als Julie tobt und trauert, Felix Goeser als Jean herrscht und heuchelt, Bozidar Kocevksi als Thomas manipuliert und verliert, Franziska Machens als Christine putzt und pöbelt.

Sie alle steigern sich zunehmend überzeugender in die Wechselfälle ihrer Figuren und so wird aus dem Anfangs etwas bemüht wirkenden Konspirations-Konzept ein spannender Bühnenkrimi.