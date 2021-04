Es kann nicht sein, dass für Einzelhandel, Sport und öffentlichen Nahverkehr Lösungen gefunden werden, die Theater aber leer ausgehen. Denn selbstverständlich ist Theater auch in Corona-Zeiten möglich, meint Vladimir Balzer in seinem Kommentar.

Seit einer Woche geistert der Begriff der „Großveranstaltung“ herum. Nur: keiner weiß so richtig, was er bedeutet. Die verantwortlichen Politiker*innen in Bund und Land wissen es nicht, sonst hätten sie es gesagt. Und die Kulturszene weiß es auch nicht, rätselt und rechnet seit Tagen.

Es gibt allerdings einen entscheidenen Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen des Nicht-Wissens: Für die Kulturszene hängen wirtschaftliche Existenzen dran. Und nicht nur das, auch ein künstlerisches Selbstverständnis.

Für die Bühne gemacht

Wenn man nämlich zum Beispiel als Theater nicht spielen darf, dann macht man sich überflüssig. Dann kann man vielleicht — wie es viele getan haben — für eine gewisse Zeit ein paar digitalen Alternativen ausprobieren. Aber der Kern dieser Kunstform ist nun mal nicht die YouTube-Show, sondern die lebendige Bühne.

Das Aufeinandertreffen von Schauspiel mit Zuschauer*innen. Das gegenseitige Sich-Aussetzen — im selben Moment. Die Abwesenheit einer Pausentaste. Das ästhetische Ereignis, das man sich gemeinsam mit Unbekannten anschaut. Sich freut, sich ärgert, sich vielleicht langweilt.

Immer in dem Bewusstsein: es ist live, es ist jetzt, es ist hier. Und nicht im Ablenkungsmedium Internet. Und was wurde so viel geredet von neuer Gemeinsamkeit in Corona-Zeiten! Das Theater war schon immer in der Gemeinsamkeit des konzentrierten ästhetischen Erlebens einmalig.

Verstümmelte Stadtkultur

Es ist Teil unserer humanistischen DNA, Schule der Empathie und Stolz der deutschen Stadtkultur. Das alles wird den Theatergänger*innen in der deutschen Hauptstadt nun bis zum Ende dieser Saison vorenthalten, bis Ende Juli.

Ausgerechnet in Berlin, die Stadt, die doch so stolz ist auf ihre vielen Bühnen, ob nun staatlich oder privat oder halbprivat. In der Tat, es sind hunderte. Viele kleine und mittlere darunter. Und gerade für die könnte diese Entscheidung des Berliner Senats verheerende Folgen haben.

Förderung muss über das Finanzielle hinausgehen

Sie kommen nur dann über die Runden, wenn sie spielen können. Da helfen auch staatliche Förderprogramme nicht. Denn nicht nur dass sie keine Einnahmen haben — das könnte man vielleicht noch finanziell ausgleichen. Aber ihre künstlerische Existenz liegt monatelang brach. Das ist so, also würde man einer Musikerin ihr Instrument wegnehmen. Ohne Aussicht auf Rückgabe. Denn sicher ist in diesem Jahr im Kulturbetrieb sowieso nichts.

Was ist, wenn die Virus-Pandemie wieder schlimmer wird? Was ist, wenn bis Ende des Jahres kein medizinisches Mittel gegen Corona gefunden ist? Es kann einfach nicht sein, dass für Einzelhandel, Sport und öffentlichen Nahverkehr Lösungen gefunden werden, die Theater aber leer ausgehen. Denn selbstverständlich ist Theater auch in Corona-Zeiten möglich.

Risiken minimieren und trotzdem spielen

Es ist alles eine Frage der Organisation: kleine Aufführungen, keine Gastronomie, Maskenpflicht fürs Publikum, beschränkter Einlass, nur jeder zweite Platz wird verkauft, keine Pausen und — dort wo es möglich ist — eine Verlagerung ins Freie. Und natürlich eine smarte Regie, die die Corona-Pandemie künstlerisch aufgreift und ganz automatisch für Distanz auf der Bühne sorgt.

All das gedacht für eine Übergangszeit. Denn es muss möglich sein: die neuen, gelockerten Pandemie-Verhaltensregeln auf die Theater zu übertragen. Ich bin mir sicher: eine der ältesten Kunstformen der Welt ist stark genug, auch diese Krise zu überstehen. Aber man muss es ihr nicht unnötig schwer machen.