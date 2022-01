Inititative „FÄN“ fordert mehr Nachhaltigkeit in der Schauspielkunst

Der österreichische Kabarettist Josef Hader zeigt mit seinem Soloprogramm „Hader on ice“ erbarmungslos die menschlichen Abgründe auf. Seine Kunstfigur Josef ist ein alter weißer Mann, selbstgefällig, zynisch, mit Goldkettchen und Whiskyglas. „Das Ziel war, alle Grässlichkeiten dieser Zeit in einer Figur zu vereinigen“, so Hader in SWR2. mehr...