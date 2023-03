„Odyssey. A story for Hollywood“ am Schauspiel Stuttgart: Ein Jahrhundert Erinnerungen

Der renommierte polnische Theater- und Opernregisseur Krzysztof Warlikowski greift in seiner Inszenierung, die am Schauspiel Stuttgart gastiert, Homers „Odyssee“ auf, um dann an sehr konkreten Personen die Irrfahrten des 20. Jahrhunderts zu erzählen. In einer Montage assoziativer Erinnerungen stellt er die Frage nach der Heimkehr: Kehren wir zurück in eine Welt von früher oder wird eine neue Welt beginnen?

Warlikowskis Odyssee und sein Odysseus: „completely different“

Die Haare stehen ihm buchstäblich zu Berge. Und das liegt nicht daran, dass Krzysztof Warlikowski doch ein wenig ungemütlich ist bei dem Gedanken, dass das Stuttgarter Publikum womöglich Probleme mit einer fremdsprachigen Aufführung mit deutschen Übertiteln haben könnte. Die Haare stehen ihm zu Berge, weil er sich unentwegt mit der Hand über den Kopf fährt. Seine ganze Gestik, sein sehr betontes Sprechen, als er von seinem Stück erzählt.

Krzysztof Warlikowski, Regisseur von - Odyssey. A Story for Hollywood - Gastspiel einer Produktion des Nowy Teatr, Warschau am Schauspiel Stuttgart SWR Silke Arning

Dazwischen entweder ein geheimnisvoller Blick aus dunklen Augen oder ein tiefer Zug an der E-Zigarette – all das wirkt ein wenig inszeniert, jedoch ohne sich in Szene zu setzen, was dieser Mann auch überhaupt nicht nötig hätte. Er ist eben deswegen ein Star in der polnischen, in der europäischen Theaterszene, weil er die Dinge anders angeht. Und so sind auch seine Odyssee und sein Odysseus „completely different“.

Sein Odysseus war ein 83-jähriger Schauspieler

„Mein Odysseus war dieser Schauspieler, er war 83“, erzählt er. Seine Odyssee sei also aus einer ganz anderen Perspektive gesehen: „Wir sind nach diesem ganzen Leben wieder zurück in der Heimat. Und die Frage ist jetzt: Warum bin ich zurück, wofür?“ Krzystof Warlikowski lacht. Vielleicht, weil es genau an diesem Punkt sehr heikel wird, geht es doch um diese existentiellen Fragen, denen man sich nicht so gern stellt.

Und an eben dieser Stelle kommt die zweite Geschichte seiner Aufführung ins Spiel. Denn es geht in seiner Inszenierung nicht nur um Odysseus, sondern auch um die „Story for Hollywood“. Dahinter steckt die wahre Geschichte von Izolda Regensberg, einer jüdischen Frau aus Warschau, die mutig und kämpferisch alles tut, um ihren Mann und sich selbst vor der Ermordung durch die Nazis zu retten. Sie schafft es, und dabei kennt sie kein Tabu: sie konvertiert, sie prostituiert sich, sie handelt mit Zyankali. Nur eines macht sie nicht: sie versteckt sich nicht. Über Polen und Österreich zieht Izolda Jahrzehnte später zu ihren Töchtern nach Israel. Endlich daheim, möchte man sagen.

Das Leben der Jüdin Izolda Regensberg – ein Stoff für einen Hollywood-Film

Doch so ist es eben nicht, meint Krzysztof Warlikowski: „Sie war in Israel und fand alles einfach nur langweilig. Was immer die Leute in Israel ihr erzählten, wo sie sich hier und dort versteckt hatten – das hatte alles nichts mit ihrem Leben zu tun. Sie hat sich vorgestellt, dass Ihr Leben filmreif sei, Stoff für einen Hollywood-Film“

Und dafür hatte Izolda Regensberg auch bereits eine konkrete Schauspielerin im Auge, die ihr Leben auf der Leinwand spielen sollte: Elizabeth Taylor, die eines Tage zu Dreharbeiten am Flughafen von Tel Avivkam , wie Warlikowski erzählt. Regensberg war hingegangen, um Elizabeth Taylor zu treffen, „weil sie der Überzeugung war, dass Elizabeth Taylor ihre Rolle spielen sollte", sagt Warlikowski lachend.

Elizabeth Taylor als Izolda Regensberg – das wird nun auf der Bühne Realität

Das herzliche Lachen hier sollte nicht als Auslachen missverstanden werden. Es ist eher die diebische Freude daran, dass Izolda Regensbergs Traum, sich unsterblich zu machen, nun zumindest auf der Bühne Realität wird. Da darf sich dann auch Elizabeth Taylor als Izolda versuchen.

Und noch viele andere reale Personen tummeln sich in diesem Stück: Roman Polanski, Hannah Arendt, Martin Heidegger oder auch Claude Lanzmann, die die mythologische Odysseus-Geschichte mit konkreten Geschichten füllen, mit Erinnerungen. Das Ensemble dafür ist perfekt. Mit dabei eine Reihe älterer Ladies aus Stuttgart, sagt Krzysztof Warlikowski, die er bei seiner letzten Opernproduktion hier kennengelernt hat und die jetzt eine lebende Odysee des 20. Jahrhunderts darstellen; das Ensemble bringt seine Erfahrungen mit.

Eine Montage wilder Assoziationen

Nachdem der 83-jährige Odysseus infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben war – ein Schock für das ganze Team – hat diese Rolle jetzt ein 92-jähriger Kollege übernommen. Konkret, aber dennoch fiktional. „Odyssey. A Story for Hollywood“ gleicht einer Montage wilder Assoziationen, die sich laut Warlikowski letztlich um diese eine zentrale Frage dreht: „Wenn es einmal vorbei ist, kehren wir dann zurück, um in eine Welt von früher zurückzukehren oder wird eine neue Welt beginnen?"