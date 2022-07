Ein billiger Auftritt – das politische Gezerre um die Sanierung der Stuttgarter Oper

„Opernhaus vor dem Aus? Abspecken oder Abblasen“ – so lauteten noch letzte Woche die Schlagzeilen zur geplanten Sanierung der Stuttgarter Oper. Heute nun eitel Sonnenschein. Stadt und Land gehen in Sachen Staatsoper Hand in Hand, ließ Stuttgarts OB Frank Nopper verkünden. Dabei hätte ausgerechnet seine Partei, die CDU, das geplante Bauvorhaben kurz vor der Ziellinie fast noch einmal zu Fall gebracht.

Auf einmal wurden in der Öffentlichkeit als Folge des Ukraine-Kriegs Baukosten von 1,5 Milliarden und mehr kolportiert. Rohstoffmangel, Energiekrise, Inflation ließen die Preise explodieren. Da sei so ein Projekt nicht mehr vermittelbar „in einer Zeit, in der alle den Gürtel enger schnallen müssen“, hieß es in der CDU .

Offensichtlich wurde von der CDU der Ukraine-Krieg zu eigenen politischen Zwecken instrumentalisiert

Und schnell hat sie für ihre Zustimmung zur Projektgesellschaft noch ein paar Bedingungen herausgeschlagen. Zum Beispiel, dass es neben den Planungen für Sanierung und Erweiterung der Oper auch noch Planungen für eine kostengünstigere Alternative geben soll, also für eine reine Sanierung ohne Goldrand, wie es in der CDU formuliert wurde.

Was für ein Gehabe: selbstgefällig, populistisch und schäbig, denn offensichtlich wurde hier der Ukraine-Krieg zu eigenen politischen Zwecken instrumentalisiert. Ein billiges Schauspiel. Doch am Ende duften sich die Herren rühmen, die Debatte über die Oper wieder auf den rechten Weg gebracht zu haben.

Ein umfassendes Kultur- und Kunstprojekt ist etwas anderes als eine reine Gebäudesanierung

Dabei macht die umstrittene Kreuzbühne, die so genannte Goldranddeko, am Ende den berühmten Kohl nicht fett. Die kleine, kostengünstige Lösung ist mehrfach geprüft und am Ende verworfen worden, weil es hier um ein viel umfassenderes Kultur- und Kunstprojekt geht, eines das nicht nur international, sondern auch in der Stadt Wellen schlagen soll, das die Stadtgesellschaft – jung und alt - integrieren will Das ist etwas anderes als eine reine Gebäudesanierung.

Leider wurde nach dem Grundsatzbeschluss des Stuttgarter Gemeinderats letztes Jahr viel zu viel Zeit vertan, das erneute Gezerre um die Sanierung der Oper hätte man sich sparen können. Jetzt heißt es: Gas geben, nicht nur der Kosten wegen, sondern auch um die Glaubwürdigkeit des Projektes nicht weiter zu unterlaufen. Aber ich fürchte, es wird nicht das letzte Gezerre gewesen sein.