Das Rezept für gutes Doku-Theater lautet: „Alles wird sehr akkurat geschrieben und geprobt”, so Daniel Wetzel, der vor 20 Jahren das erfolgreiche Theater-Kollektiv „Rimini-Protokoll” mitgründete. Für die erste Inszenierung holte das Macher-Trio - zu dem auch Helgard Haug und Stefan Kaegi gehören - Seniorinnen aus einem Frankfurter Altenstift ins dortige „Theater am Moussonturm”. Damals habe man das Konzept entwickelt, Laien-Darsteller in ihrem Alltag zu zeigen. „Das Aufregendste ist die Phase des Entstehens”, verrät Wetzel. Man unterhalte sich bei den Proben sehr viel mit diesen „Experten des Alltags”. Aus den dabei gesammelten Sätzen entstünden danach Texte. „Es geht darum, die Leute in ihrer Expertise zu stabilisieren”, ehe sie auf der Bühne stehen. Rimini-Protokoll, das sein Jubiläum mit Wiederaufführungen am Berliner HAU feieret, will Theater für Überraschungen offen bleiben. Spannend ist für Wetzel „überrascht zu werden von Leuten, von denen man dachte, man wüsste, was man von denen hört.” mehr...