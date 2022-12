Drama um die Städtische Bühne Lahnstein

Wohl kein Jahr hat uns so sehr bewegt wie dieses - die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Gaskrise, die WM in Katar, die Zuspitzung des Klimawandels... Wie jedes Jahr wagt der aus Lörrach stammende Kabarettist Florian Schroeder auch 2022 seinen satirischen Rückblick auf die Ereignisse der letzten Monate.

Mit scharfer Zunge und Humor dem Wahnsinn des Jahres begegnen

Scharfzüngig, klug und mit Tiefgang reflektiert er die brisanten Weltthemen - zugleich aber lenkt er die Aufmerksamkeit des Publikums auch auf viele bunte Momente des Jahres. Mit Witz und einem augenzwinkernden Blick macht er den Menschen Mut und fordert sie auf, nicht zu lamentieren - Florian Schroeder lacht mit ihnen gemeinsam über den Wahnsinn eines ganzen Jahres. In SWR2 - und natürlich deutschlandweit auf den Kabarettbühnen.