,,Wir leben in einem hypervisuellen Zeitalter”, sagt DJ und Naturwissenschaftler Dominik Eulberg, “dabei ist unser Gehörsinn unser mit Abstand am besten ausgebildetes Organ.”

Jeden Tag würden die Menschen nur auf ihren Smartphones herumwischen und Kopfhörer nutzen, wobei man jeden Tag ein ,,wunderbares und kostenloses Entertainmentsystem der Vögel” genießen könne. ,,Ein Rotkehlchen hat zum Beispiel ein Repertoire von 275 Strophen”, weiß der Biologe, ,,und im Winter sei der Zaunkönig zu hören”. Bei seinem Waldspaziergang werde man sich den Virtuositäten der Natur wieder bewusst, indem er diese Vögel aufnimmt, deren Noten transkribiert und spielen diese mit Musikinstrumenten und Synthesiern nach. Das Ziel von ihm ist, die Menschen wieder für die Natur zu sensibilisieren. Beim Take Over Festival im Festspielhaus Baden-Baden kann man am Samstag, dem 5.2., an so einem Workshop teilnehmen. mehr...