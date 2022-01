Nach der fristlosen Kündigung des Stuttgarter Musikdirektors, Mikhail Agrest im Oktober 2021 sei die Stimmung am Stuttgarter Ballett normal, sagte SWR Reporterin Martina Klein in SWR2. Bei allen Gesprächen, die sie aktuell mit Tänzern und Tänzerinnen geführt habe, sei immer wieder herausgekommen, „schade, dass es so weit gekommen ist, aber dahinter steckt eine Entwicklung“.

Es sei eben kein Einzelvorkommnis gewesen, das zur fristlosen Kündigung geführt habe: Mikhail Agrest habe offenbar der Arbeit mit dem Orchester Vorrang eingeräumt und sei auf das Ballettensemble nicht so eingegangen. „Insofern ist es nicht tragisch für Tänzer und Tänzerinnen, dass das passiert ist, sondern man schaut nach vorn und geht positiv in die Zukunft“, so Klein. mehr...