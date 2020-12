„Ich hoffe, dass wir uns politisch in Richtung einer Lösung bewegen, dass die Häuser in dieser Situation nicht allein gelassen werden, weder die öffentlichen noch die privaten“, sagt Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor und Vorstand beim Deutschen Bühnenverein. Gerade bei den Privattheatern stünden ganze Existenzen auf dem Spiel, so Grandmontagne in SWR2.

Gerade bei den Privattheatern stünden ganze Existenzen auf dem Spiel. Auch Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Kulturrates, habe in dieser Hinsicht bereits appelliert, den Kulturbereich in den verschiedenen Ausprägungen mitzubedenken. Dieser Forderung schließe sich der Bühnenverein ausdrücklich an, so Grandmontagne. Nach Schließung vieler Theater und Opernhäuser unter anderem in Berlin und München wird jetzt auch der Spielbetrieb an den Staatstheatern in Stuttgart und Karlsruhe bis nach den Osterferien komplett eingestellt.