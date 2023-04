„Der Klang der Offenbarung des Göttlichen“: Oper Stuttgart feiert die Schönheit mit ungewöhnlichem Bühnenstück

Der Titel ist Programm: Die Oper des isländischen Künstlers Ragnar Kjartansson und des Komponisten Kjartan Sveinsson feiert hemmungslos die Schönheit und macht die Kunst zum Star auf der Bühne. Ist das jetzt ironisch gemeint? Eine richtige Interpretation gibt es nicht, sagt Kjartansson. „Es wirkt wie das ultimative Klischee – aber: es ist total neu!“

Die Kulissen sind die Stars

Schroffe, verschneite Landschaft: Blitze zucken, Wellen schlagen an graue, kalte Klippen, Sterne funkeln in eisiger Nacht. Und mit dem Licht ändert sich unmittelbar die Atmosphäre. Aber die unheimlich romantischen Landschaften auf der Bühne bleiben menschenleer.

Die Kulissen selbst sind der Star. „Es ist wie ein Kunstwerk, das auf eine Theater- oder eine Opernbühne gestellt wurde“, sagt Regisseur und Künstler Ragnar Kjartansson, „das war die ursprüngliche Idee, fast wie eine Meditation darüber, wie es sich anfühlt, im Theater zu sein und was wir sehen und erleben. Wir wollten wir diese fast lächerlich schönen Ideen von Schönheit auf die Spitze treiben.“

Ragnar Kjartansson liebt Klischees

Wer Ragnar Kjartanssons künstlerisches Schaffen der letzten Jahre in den Blick nimmt, dem fällt auf: Der Künstler liebt die Dauerperformance. Für das Langzeitprojekt „Me and My Mother“ lässt er sich alle fünf Jahre von seiner Mutter minutenlang ins Gesicht spucken.

Das war auch Teil seiner Ausstellung „Scheize – Liebe – Sehnsucht“ im Stuttgarter Kunstmuseum. Und er badet gern in Klischees und Wiederholungen. Auf der Biennale 2009 in Venedig inszeniert er sich als Künstlergenie, das den ganzen Tag malt, trinkt und raucht und Musik macht.

Musik von Sigur Rós-Mitglied Kjartan Sveinsson

Alle Performances von Ragnar Kjartansson eint das Absurde. „Der Klang der Offenbarung des Göttlichen“ kommt da so unironisch daher:

„Wenn ich es mir selbst anschaue, denke ich mir – das ist komplett lächerlich – aber auch sehr schön. Ich weiß selbst nicht, was ich davon halten soll. Und das ist genau das, was ich mit meiner Kunst bezwecken möchte. Weil: ich bin in einem Theater groß geworden – da muss die Botschaft klar sein – in der Bildenden Kunst und der Musik ist sie abstrakter“

Das Element der Wiederholung findet sich auch in der Musik von Kjartan Sveinsson – ehemaliges Mitglied der bekannten Post-Rock Band Sigur Rós. Lange wird ein Motiv variiert – und der Chor besingt in schwermütig feierlichen Gesängen die Schönheit.

Ein Künstler sein oder lieber nicht?

Inspiration fanden die beiden in dem Roman „Weltlicht“ des isländischen Nobelpreisträgers Halldór Laxness, erzählt Sveinsson:

„Im Buch geht es um die Frage: Soll ich ein Künstler sein und dafür alles geben? Oder soll ich ein guter Mensch sein und einer ehrlichen Arbeit nachgehen? Beides geht nicht.“

Der Roman hat vier Teile – viermal fällt auch der Vorhang. Und wieder spielt die Schönheit eine tragende Rolle – die der isländischen Natur. Die Landschaft ihrer Heimat hatten sie aber bei dem Bühnenbild nicht primär im Kopf, erzählt Kjartansson:

„Sie haben mehr mit den Bildern von August Strindberg und Caspar David Friedrich zu tun. Romantische Klischees von Landschaften. Manche sehen nach Island aus – aber es geht sicher nicht um die Schönheit von Island.“

Die Aufführung wird zur Zeremonie

Die menschenleeren tableaux vivants erinnern in ihrer Aufmachung wirklich an Relikte aus dem Requisitenfundus des 19. Jahrhunderts – eine Reise in die Vergangenheit des Theaters. Das Stück steht in der Tradition der „Pictorial Music Plays“, die ein britisch-deutscher Maler Ende des 19. Jahrhunderts erfand.

Die Vision: Das Theater wird in postdramatischer Tradition vom Drama gelöst, die Aufführung eine Zeremonie. Für Kjartansson ist das Theater die manipulativste Form von Kunst:

„Man setzt die Leute da rein und sagt: du wirst was Fühlen. Ich bin darum daran interessiert, etwas zu erschaffen, dass ganz offen ist. Es hat kein Narrativ. Es ist nur ein Gefühl. Und direkt als ich die Idee hatte, wusste ich: es ist wichtig, mit Kjartan zu arbeiten, weil er Musik macht, die direkt ins Herz geht und gleichzeitig hat er so viel Humor, die Lächerlichkeit des Ganzen zu sehen.“

„Es wirkt nicht neu – aber: es ist total neu!!“

Am Schluss glimmt über den kalten Bergen in der Einöde die Morgenröte auf – ein leises Frühlingsversprechen – ob sich dem Publikum das Göttliche in der knappen Stunde der Aufführung tatsächlich offenbart, sei dahingestellt. Wer sich aber einlässt, kann auf jeden Fall in einen Rausch der Schönheit abtauchen.

„Du kannst es dir anschauen und lachen – oder weinen oder es macht gar nichts mit dir und denkst einfach an Sandwiches. Das sind alles richtige Interpretationen des Stücks. Es wirkt wie das ultimative Klischee, wenn du es anschaust. Es wirkt nicht neu – aber: es ist total neu!!“