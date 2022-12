„Der fliegende Holländer“ in Karlsruhe macht viel Wind, erzählt aber wenig

Das Badische Staatstheater pflegt eine lange Aufführungstradition der Werke Richard Wagners. „Der fliegende Holländer“ in der aktuellen Neuproduktion ist zugleich das Debut des neuen Generalmusikdirektors Georg Fritzsch, der Wagner zu einem wichtigen Schwerpunkt seiner Amtszeit erklärt hat. „Die Regie will zu viel und erklärt zu wenig“, findet SWR2 Opernkritiker Bernd Künzig. Von den Stimmen zeigt er sich aber durchaus angetan.

Im Sturm des Ventilators

Bei der Ouvertüre schiebt ein Junge einen Flügel auf die Bühne, im Hintergrund bläht sich im Sturm des Ventilators eine Stoffwand wie ein Schiffssegel. Es zieht gewaltig und der Junge reibt sich die kalten Hände. Damit lässt sich nicht Klavierspielen. Verzweifelt zieht er von dannen und ein Mädchen erobert den Flügel als Spielplatz.

Die Näherinnen als rosige Barbiepuppen und Bunnyhäschen

Holländer als Künstlerdrama – spätes Selbstbekenntnis Wagners

Die inszenierte Ouvertüre lässt schon erahnen: Regisseur Ludger Engels versteht Wagners Frühwerk als Künstlerdrama. Damit geht er in eine von Wagner selbst gestellte Falle. Im Nachhinein stilisierte der nämlich auch seine frühen Werke zu Selbstbekenntnissen. Der verfluchte, für sieben Jahre auf See herumirrende Holländer als umherziehender Musikertypus auf der Suche nach dem Hafen einer künstlerischen Heimat.

Und so kehrt der Holländer nach Jahren mit einem an den Dichter Stefan George erinnerndes Antlitz zurück und trifft auf sein Groupie Senta. Das kleine Mädchen der Ouvertüre hat sich in eine Art Gruftie verwandelt, himmelt ihr Idol auf den ins Poesiealbum geklebten Porträts an und revoltiert damit gegen ihre Umgebung. Die Näherinnen kommen als rosige Barbiepuppen und Bunnyhäschen daher, dass es einem vor so viel aufdringlicher Fröhlichkeit Angst und Bange wird.

Da kann man Sentas Vereinsamung verstehen, die sie zum Outcast im schwarzen Gewand zieht und den sie erlösen möchte. Aber daraus wird erst mal nichts, denn sie hat sich mit Erik verlobt. Enttäuscht zieht der Künstler-Holländer von dannen und lässt das Mädchen allein auf der Bühne zurück.

Einzelteile des Flügel schweben als Sternenbild über der Bühne.

Die Regie will zu viel und erklärt zu wenig

Die Regie nimmt ihre letzten Worte allzu wörtlich. „Hier steht ich, treu Dir bis zum Tod“ singt sie und begeht Selbstmord. Der bleibt ausgespart, dafür steht sie und muss nur auf den Holländer im Hintergrund warten. Von oben herab schwebt der in seine Einzelteile zerlegte Flügel als Sternbild, das die beiden in verwundeter Anbetung umkreisen. Und auch wir wundern uns, was uns dies alles sagen soll.

Die Regie will zu viel und erklärt zu wenig. Wenn beim quietschigen Fest im dritten Akt die Mädchen von den mit sich selbst tanzenden Matrosen singen, dann wird der arme Steuermann mit Herz-Shirt in Regenbogenfarben als schwul geoutet und in der ansonsten ereignislosen Gespensterszene mit der untoten Holländermannschaft in homophober Stellvertreteraktion verprügelt. Aber Michael Porter singt ihn sehr schön.

Tiefschöner Bass von Thomas Hall in der Titelpartie

Zur musikalischen Habenseite der Aufführung gehört auch der tiefschöne Bass von Thomas Hall in der Titelpartie. Allerdings deklamiert er die Einzeltöne wie beim späten Wagner und spart damit die hier noch dominierenden melodischen Bögen aus.

Dorothea Herbert meistert die schwere Partie der Senta mit gerader und schöner Stimmführung nahezu perfekt, man wünscht ihr nur etwas mehr Volumen. Der lyrisch schöne, an Mozart geschulte Tenor des Erik von Mirko Roschkowski ist ein echter Gewinn des Abends. Konstantin Gorny als Daland und der Chor solide.

Sturmmusik der Ouvertüre “dynamisch ausziseliert“

Die expressive Sturmmusik der Ouvertüre wirkt unter Georg Fritzsch am Pult der Badischen Staatskapelle dynamisch ausziseliert. Auf der Szene weht das Segeltuch gewaltig, im Graben herrscht eher eine mittlere Brise. An einigen Stellen dominieren vertiefend lastende Tempi, die das Ganze dunkel tönen und an den Spätstil Wagners denken lassen. Die aber wichtige Verbindung zur leichteren deutsch-romantischen Spieloper und zur melodieseligen italienischen Oper bleibt auf der Strecke. Insgesamt ein Abend, von dem man sich mehr erhofft hat.