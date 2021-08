Eigentlich war er schon zum 100. Jubiläum 2020 geplant: dieser „Don Giovanni“, für den man mit Teodor Currentzis als Dirigent und Romeo Castellucci als Regisseur ein ganz außergewöhnliches Künstlerteam gewonnen hatte. Doch da die Jubiläumsfestspiele coronabedingt nur sehr eingeschränkt über die Bühne liefen, wurde die Mozart Oper aller Opern auf dieses Jahr verschoben. Am 26. Juli 2021 nun ging dieser „Don Giovanni“ endlich über die Bühne.

Mächtige Bilder in der Regie von Romeo Castellucci

Ein Kirchenschiff wird geräumt. Noch bevor die Ouvertüre mit ihren donnernden Akkorden von der väterlich ordnenden Gewalt künden kann, tragen Handwerker alles fort, was diesen Ort zu einem sakralen macht: die Statuen, die Bilder, das Kreuz.

Und dann läuft ein Ziegenbock von links nach rechts über die Bühne und ein Feuerstrahl spaltet zischend den Boden. Ein Mann macht sich diesen großen weißen Raum zu eigen: Don Giovanni. Irgendwann wird er in der Mitte dieses Raumes stehen bleiben, im weißen Anzug, genau dort, wo er am Schluss nackt und mit weißer Farbe beschmiert sterbend in Stücke zerbersten wird.

Pressestelle Salzburger Festspiele / Monika Rittershaus

Es ist wieder einmal eine dieser großartigen Setzungen des italienischen Regisseurs Romeo Castellucci, dessen Inszenierungen dafür bekannt sind, dass sie mit ihren bildmächtigen Phantasien den Raum des Theaters hin zur Installation und zur bildenden Kunst öffnen.

Von der Gegenwart zurück in die Antike

Diesmal nun: Don Giovanni, der notorische Frauenverführer und Antimoralist, der gleich die ganze Ikonographie von Ordnung und Moral abräumen lässt und sich den Raum in Gestalt eines tierischen Bocks ebenso zu eigen macht wie als spaltender Feuerstrahl, der Chaos verbreitet, auf was er auch trifft.

Es ist eine sehr archaische Gewalt, die Romeo Castellucci in seinem Don Giovanni ausmacht, das wird immer deutlicher, je weiter diese Inszenierung fortschreitet. Beginnt sie durchaus noch in der Gegenwart, zu deren Bebilderung schon mal Sportwagen oder Rollstühle von weit oben in diesen sonst fast himmlisch hellen und leeren weiten Raum herunterknallen, so entwickeln sich gerade auch die Kostüme jener Figuren, die als Opfer Giovannis Weg pflastern, immer weiter in der Geschichte zurück, so als wollten sie alle mit ihrem Verführer gemeinsam jene Welt der Antike berühren, aus der diese Urgewalt selbst einmal aufgebrochen ist.

Denn er, Giovanni, der den Eros lebt so als gäbe es kein Morgen, kann eigentlich nur einem vorchristlich moralinfreien Pantheon entstiegen sein.

Ein Don Giovanni, der wohl Festspielgeschichte schreiben wird

Davide Luciano verleiht seinem Don Giovanni bei dieser Salzburger Festspielaufführung die ganze wohltönende Kraft seiner baritonalen Verve und zeigt dabei ebenso die zerstörerische Unausweichlichkeit dieser Figur wie auch ihre fast kosmische Einsamkeit. Zugleich bekommen in dieser in ihrer Bilderflut herausfordernd überfordernden Inszenierung all die von ihm an seinem rastlosen Weg Gelassenen nun Gestalt und Gesicht in 150 Salzburgerinnen. Diese hängen sich mal alle gemeinsam als Cluster wie ein zu schwerer Erinnerungsmantel an Don Giovanni, mal vereinen sie sich mit der überwältigenden Nadezhda Pavlova als Donna Anna zur Schwesternschaft.

Pressestelle Salzburger Festspiele / Monika Rittershaus

Zusammen mit seinem musicAeterna Orchestra lässt Teodor Currentzis die ganze lyrische Feinstofflichkeit von Mozarts Dramma giocoso erstrahlen, ohne seine dabei fast schon avantgardistischen Tiefenstrukturen außer Acht zu lassen. Und so wohnt man einem Don Giovanni bei, der sicherlich Festspielgeschichte schreiben wird.