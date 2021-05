Das Literaturfest Prosanova in Hildesheim will keine „geschmeidigen“ Bücher diskutieren, die nur einen „Diskursbeitrag“ zur unmittelbaren Gegenwart darstellen. Bei der Auswahl hätten die künstlerischen Leiter*innen Wert darauf gelegt, „dass sensibel auf andere Personengruppen Rücksicht genommen wird,“ nicht einfach Literatur zu machen, „die sprachliche Kunststücke vollbringt, aber möglicherweise andere Menschen diskriminiert und verletzt“, so die Autorin Mirjam Wittig in SWR2. Literatur müsse in der Lage sein, die Welt als eine gemeinsame zu beschreiben. mehr...