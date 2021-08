„Wir machen eine Expedition in den Dschungel der Künste“, erklären CAMP-Festivalgründer Fried Dähn und Thomas Maos das Konzept. In diesem Jahr treffen zwischen dem 30. Juli und 7. August 14 Künstler*innen aus der ganzen Welt für eine Woche in Stuttgart aufeinander und entwickeln gemeinsam interdisziplinäre und multimediale Performances. Das Ziel: Voneinander und miteinander zu lernen. Der Ausgang des Experiments: Offen.

Was die Künstler*innen in der Woche gemeinsam erschaffen haben, kann man live vor Ort in den Wagenhallen sehen: Am Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr. Eintritt 5 Euro. Wer beim Work in Progress zuschauen möchte, kann am Mittwochabend - 4.8.2021 - um 18 Uhr vorbeikommen. Dort werden Nina Plantefève und Dmytro Radzetskyi eine kostenlose Vorstellung geben.

Die Abschlussperformances werden auch live auf dem Youtube Kanal des CAMP-Festivals übertragen.

Kurzer Einblick in die Video-Installation von Vitor Joaquim: