Im Rahmen der „Creations“ lädt das renommierte Ballett Stuttgart drei Gegenwartskünstler ein, neue Werke für seine Opernbühne zu schaffen, mit dabei: Douglas Lee mit dem Stück „Naiad“, Louis Stiens mit „Messenger“ und Martin Schläpfer mit „Taiyō to Tsuki“. Der Schweizer Choreograf Schläpfer, zukünftiger Direktor des Wiener Staatsballetts, ist zum ersten Mal in Stuttgart zu Gast, SWR2 hat ihn bei den Proben besucht.

Proben mit 20 Tänzern und Tänzerinnen – Martin Schläpfer erklärt viel, tanzt mit, zeigt – das ist Herantasten an eine fremde Compagnie. Er komme gut zurecht, erklärt der Choreograf, weil die Skulpturalität und die Virtuosität höher seien. Gleichzeitig fehle der „muskuläre Stahl“, vor allem bei den Frauen — ob das die „Schläpfer-Elemente“ halte?

Proben für Taiyo to Tsuki

Ein erfolgreicher Autodidakt

Die Schläpfer-Elemente: der Spitzenschuh als Waffe der Frau, Arme, die Kraft und Selbstsicherheit ausdrücken – klassischer Tanz interpretiert für heute. Erst in Bern, dann in Mainz und zuletzt mit dem Ballett am Rhein, hat Schläpfer mit seinem Stil die Compagnien zu Höchstleistungen geführt und seinen Ruf als Choreograf und Compagniechef ausgebaut.



„Ich bin autodidaktisch gewachsen. Ich komme aus keiner großen Institution. Ich wurde nicht geschoben.“ Martin Schläpfer, Choreograf

Ein kleiner Seitenhieb auf die großen Häuser und Institutionen, zu denen auch das Stuttgarter Ballett seit nunmehr fast 60 Jahren gehört und um das Martin Schläpfer gefühlt einen großen Bogen gemacht hat.

Der Choreograf Martin Schläpfer

„Ich glaube nicht, dass ich den Bogen gemacht habe, ich will aber auch nicht sagen, dass das Stuttgarter Ballett und seine Direktionen den Bogen gemacht haben“, so Schläpfer. „Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich mich auf mein Ensemble konzentriert hatte.“

Kein handlungsloses gutes Stück

Rund 70 Werke hat Martin Schläpfer für seine Compagnien choreografiert. Mit Handlungsballetten, wie sie in Stuttgart traditionell gezeigt werden, hatte er nichts im Sinn.



„Ich wollte nicht zu den Choreografen gehören, die in der sogenannten Provinz — ich sage bewusst sogenannte Provinz — die Häuser voll haben, weil sie einen Nussknacker basteln.“ Martin Schläpfer

Es sei so ein bisschen wie Prosa und Gedicht, erklärt der Choreograf. Er habe zuerst Stücke üben wollen, Choreografien machen, die nicht auf die Handlung angewiesen sind — wobei es kein handlungsloses gutes Stück gebe.

Im Bild: Hyo-Jung Kang, David Moore und Miriam Kacerova

Auf der Durchreise

Heute, mit 60, erlaubt er es sich ein Handlungsballett auf die Bühne zu bringen. 2018 choreografierte er Schwanensee für Das Ballett am Rhein. Diese Station liegt nun hinter ihm. Sein Nachfolger kommt aus Stuttgart. Es ist der ehemalige Hauschoreograph Demis Volpis, dem Schläpfer viel Glück mit dem Ensemble wünscht: „Es ist eine hochinteressante Wahl und ich kann die sehr gut nachvollziehen.“

Und Martin Schläpfer selbst ist mit einem Bein schon in Wien, wo er bereits im September das Wiener Staatsballett aus der Krise führen soll. Das Engagement in Stuttgart war also ein Glücksfall. Und hoffentlich einer mit Wiederholungspotential.

