Bühne „Cecils Briefwechsel“: Ein Post-Drama zum Mitmachen am Nationaltheater Mannheim

Wann bekommt man schon mal Post von einer Theaterfigur? Am Nationaltheater Mannheim ist das nun möglich. Dort kann das Publikum in Briefwechsel mit Cecil treten, Hauptfigur in Necati Öziris Stück „Gott, Vater, Einzeltäter — Operation Kleist“. Die Idee für dieses ungewöhnliche, analoge Format stammt von Regisseurin Sapir Heller und Dramaturgin Lena Wontorra.

Sapir Heller, Regisseurin des Stücks „Gott, Vater, Einzeltäter“ am Nationaltheater Mannheim, hatte genug von digitalen Theaterformaten. Und nun schreiben sie und ihr Team Briefe im Namen von Cecil, in denen Fragen aus dem Stück gemeinsam erörtert werden: Warum radikalisieren sich junge Männer? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Männlichkeit und Gewalt? Und was können Kunst und Theater gegen Gewalt ausrichten? Ein Theaterstück zum Nachdenken — und Anfassen In den Briefen sind kleine Giveaways für zuhause, die im im Zusammenhang mit der Handlung des Dramas stehen. Pressestelle NTM - Nora Müller Doch der Briefwechsel soll nicht nur zum intellektuellen Austausch werden, sondern alle Sinne ansprechen. Deswegen werden den Briefbögen noch kleine Requisiten beigelegt. Damit können die Briefpartner*innen den Fortgang der Handlung zuhause begleiten. Begeisterte Teilnehmer*innen Alle am Theater machen begeistert mit – vom Musiker, über die Bühnenbildnerin bis hin zu den Damen von der Kasse, die die Briefe handschriftlich adressieren. Da das Publikumsinteresse an dem Projekt so groß war, wurden aus den zuerst 100 geplanten Brief-Patenschaften schnell 200. Nazli Saremi (l., Regieassistenz) und Vivien Wilson (r., Ausstattungsassistenz) helfen bei der Brief-Aktion. Pressestelle NTM Plätze für das Post-Drama „Cecils Briefwechsel“ sind über die Webseite des Nationaltheaters Mannheim verfügbar. Sapir Heller und ihr Team sind gespannt auf die Antworten aus dem Publikum.