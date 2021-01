„Die Theater in Deutschland stehen unter Reformdruck“ sagt Thomas Schmidt, Professor für Theatermanagement in Frankfurt am Main und Autor des Buchs "Modernes Management im Theater". Welche Probleme allzu viel Macht in der Hand eines Mannes mit sich bringen kann, war dieses Jahr unter anderem am Badischen Staatstheater in Karlsruhe zu beobachten. Der Vertrag des dortigen Generalintendanten Peter Spuhler wird nun vorzeitig aufgelöst. Für die Zukunft seien an den Theatern partizipative und kollektive Leitungsmodelle gefragt, sagte Thomas Schmidt in SWR2. mehr...