Die westlichen Demokratien stecken in einer Krise, konstatiert Julian Nida-Rümelin im Gespräch mit SWR2. Diese Krise zeige sich durch Populismus in Italien oder den USA, aber auch durch den gefährdeten Rechtsstaat in Ungarn und Polen. Aber auch Social Media trage dazu bei, 76 Prozent der US-Amerikaner würden sich ausschließlich über Social-Media-Kanäle über Politik informieren. In seinem neuen Buch warnt der ehemalige Kulturstaatsminister vor einer die schleichenden Aushöhlung der demokratischen Institutionen. Politik müsse die eigenen Anliegen besser erklären. Julian Nida-Rümelin will in seinem neuen Buch Orientierung bieten für eine gefestigte politische Praxis. mehr...