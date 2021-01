Bis Ostern bleiben die Staatstheater in Baden-Württemberg geschlossen – das ist „bitter, aber mehr als vernünftig“, findet Karin Gramling von SWR2 in ihrem Kommentar. Die aktuelle Corona-Lage, die steigenden Infektions- und Totenzahlen lassen eine schnellere Öffnung nicht zu, darüber hinaus habe niemand wirklich an eine baldige Öffnung der Theater im Februar geglaubt. Für die Häuser in Karlsruhe und Stuttgart bringe die Schließung Planungssicherheit – bis Ostern. Und hoffentlich auch für eine Öffnung danach.

Schutz der Bevölkerung geht vor Es ist bitter, aber mehr als vernünftig: Die Staatstheater in Baden-Württemberg bleiben weiter zu. Denn die Zahl der Corona-Toten steigt unvermindert weiter, hinter jeder dieser Zahlen steht das traurige Schicksal eines Menschen. Das ist es, was wir nicht vergessen dürfen. Die Lage ist weiter ernst – so mahnte auch gestern wieder einmal RKI-Präsident Lothar Wieler. Er sprach von noch schärferen Maßnahmen und kritisierte, dass die Menschen immer noch zu mobil seien. Vollkommen unmöglich also in so einer Situation von abendlichen Theaterfahren überhaupt nur zu träumen. Zumal in Baden-Württemberg mit der Sperrstunde derzeit sowieso die Bürgersteige um 20 Uhr hochgeklappt werden. Niemand hat doch wirklich an eine baldige Öffnung der Theater schon im Februar geglaubt. Vor dem Lockdown haben die Staatstheater im Sommer und Herbst ihr Bestes gegeben, mit ausgeklügelten immer wieder neu aufgelegten Hygienekonzepten, die auch sehr gut funktioniert haben. Einige Studien haben ebenfalls belegt, trotz Corona ist einiges möglich. Die zweiten Welle hat die Hygiene-Konzepte über den Haufen geworfen Doch dann kam die zweite Welle. Und niemand weiß, wie unberechenbar die neuen Virus-Mutationen sind, die auch hierzulande bereits aufgetaucht sind. Angesichts dieser Gefahr und der weiter zu hohen Zahlen an Corona-Infizierten konnten die Verantwortlichen den Theater-Lockdown nur verlängern. Und der so klug abwägende Burkhard Kosminski, der Stuttgarter Schauspielchef, hat es stellvertretend ganz deutlich gesagt: Man muss auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters, des Balletts und der Oper selbst schützen. Schließung bringt Planungssicherheit Gerade deshalb haben sich die Staatstheater im Einvernehmen mit Stadt und Land nun zu diesem Schritt entschlossen. Es bringt ihnen vor allem eines: Planungssicherheit. Die ewige Hängepartie hat ein Ende. Sie wissen nun woran sie sind und können sich neu sortieren. Auch einige große Stadttheater und private Häuser haben sich bereits angeschlossen, andere werden folgen. Sie alle hoffen für die Zukunft auf weiter sinkende Corona-Zahlen und auf die Impfung. Ob wir im April dann endlich einen echten Theaterfrühling erleben dürfen, müssen wir einfach abwarten. Es wäre wundervoll!