„Redet miteinander!“: Juristin Seyran Ates erhält Theodor-Haecker-Preis für politischen Mut

Er ist Kretschmann und Strobl, Merkel oder Merz. Der politische Kabarettist Mathias Richling ist ein Meister der Parodie. Die kann Kritik bedeuten, aber auch Hommage. Wir haben mit ihm zu seinem 70. Geburtstage über die Kunst der Karikatur, Wissen um den Wunsch der Wähler und die Unvorstellbarkeit von Ruhestand gesprochen.

Jeder Tag ist Geburtstag

Eigentlich ist ihm sein Geburtstag egal, sagt Matthias Richling: „Es ist jeden Tag Geburtstag“. Als Anlass für ein Gespräch mit dem Meister der Parodie sollte man einen Geburtstag trotzdem nicht unterschätzen. Darin erzählt der Kabarettist davon, dass es nicht wirklich gute oder schlechte politische Zeiten für seine Arbeit gibt. Denn er warte ja nicht auf eine schlechte Politik, damit man sie kritisieren kann. „Das wäre l’art pour l’art. Und das kann es nicht sein.“

Meister der Parodie mit Gespür dafür, was den Leuten auf den Nägeln brennt

Die Parodie ist sein Stilmittel, das er benutze wie ein Goldschmied sein Handwerkszeug. „Die Karikatur ist ein Stilmittel, die natürlich in verschiedener Weise stattfindet. Nicht nur durch Stimme oder Maske oder in der Darstellung, sondern natürlich auch inhaltlich.“ Einen lokalen Schwerpunkt in der Auswahl, welche Politikerinnen und Politiker er parodiert, habe er eigentlich nicht. Hamburger soll die Mathias Richling Show genauso ansprechen, wie Menschen im Südwesten. Viel mehr bestimme die Tagesaktualität die Auswahl und das sichere Gespür dafür, was die Leute umtreibt.

Man muss wissen, was dem Wähler zuzumuten ist

„Es ist mir unbegreiflich, dass in diesen langen Jahren der Demokratie und in Zeiten der Sozialen Medien, wo alles noch mehr ausgebreitet wird, Politiker und mit ihren riesigen Beraterstäben nicht in der Lage sind, zu verstehen, wie man mit dem Wähler umgehen muss, wie man den Wähler als Mensch begreift und was man ihm zumuten muss, zumuten kann und zumuten darf,“ sagt Mathias Richling. Über Figuren wie Nancy Faeser, die als Innenministerin zugleich für Landtagswahl in Hessen anzutreten, wundert sich Richling. „Die Menschen haben Verständnis dafür, wenn einer sich schuldig gemacht hat, aber sie mögen es auch, wenn er die Konsequenz daraus zieht.“

Die Politik nicht in Ruhe lassen

Ans Aufhören denkt Mathias Richling nicht. Der Traum vom Rentnerdasein, ein typisch deutscher Traum, ist ihm fremd. So schnell werden wir also keine Ruhe haben vor Mathias Richling. Und das ist gut so.