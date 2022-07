Ein verwunschener Ort: Helga Brehme und das „Theater am Faden“ in Stuttgart

Rund 30 Inszenierungen von Theatern aus dem ganzen Land werden in den kommenden zehn Tagen in Heilbronn zu sehen sein. Die 25. Theatertage feiern sich selbst mit Schauspiel, Tanz, Operette, Musik oder Jugendtheater - ob auf der Bühne oder im öffentlichen Raum. ,,Da steckt die Überlegung dahinter, dass wir alle verfangen sind in Alltäglichkeiten, in den Auseinandersetzungen und Entwicklung des Alltags", sagt der Intendant des Heilbronner Theaters, Axel Vornam, ,,Und was wir mit "Weit Blick" meinen ist, dass wir einen Blick schärfen wollen für die Entwicklung der nächsten 15-20 Jahre, weil wir alle erleben ja, dass wir gegenwärtig in Zeiten unterwegs sind, in denen sich sehr viele Dinge dramatisch und radikal verändern, die unser Leben für die nächsten 20-30 Jahre oder wenn nicht sogar für Generationen bestimmen werden."

Und dafür sei das Theater schon immer die perfekte Plattform gewesen.

So wolle man neben den Inszenierungen auch den gesellschaftlichen Diskurs anregen: ,,Es gibt ja das Format Horizonte, wo wir zu verschiedenen Themen Diskussionsabende haben, dazu haben wir kompetente Leute eingeladen, die zu diesen Themen Arbeit in der Zukunft, geopolitische Veränderung, Klimawandel und Nachhaltigkeit diskutieren werden." Außerdem sollen die Gedanken der Heilbronner Bürger eingesammelt und verwertet werden: ,,Dem Ganzen vorausgestellt haben wir einen Rechercheprojekt, dass das Theater Heilbronn entwickelt hat, das nennt sich Youtopia. Da haben wir auf einem zentralen Platz in Heilbronn einen Container stehen, wo wir Menschen befragen, welche Wünsche, Befürchtungen und Probleme sie haben, welche Aufforderung sie an Politik oder andere haben. Das Ganze verarbeiten wir zu einer Collage, dann gibt das Klanginseln oder Hörinseln auf dem Platz, wo man sich all das anhören kann, was bedrückt die Menschen? Was bewegt die Menschen?" mehr...