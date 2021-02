Wer Theater für die Stadt machen will, muss ihre Menschen kennen: keine Einbahnstraßen-Kommunikation also. Barbara Mundel, neue Intendantin an den Münchner Kammerspielen, will das Publikum nicht nur mit Kunst von der Bühne herab beglücken, sondern das Haus weit öffnen – auch für diejenigen Menschen, die nicht sowieso schon seit jeher ins Theater kommen, sondern für eine möglichst diverse Stadtgesellschaft.

Dazu haben die Kammerspiele gemeinsam mit dem Goethe-Institut den „Habibi-Kiosk“ aus der Taufe gehoben, einen Raum der Begegnung. Bisher waren bereits Ausstellungen in den Schaufenstern zu sehen. Die Eröffnung fand am 2. Februar 2021 online statt. mehr...