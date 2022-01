„2027 – Die Zeit, die bleibt“ am Nationaltheater Mannheim — Pandemie trifft Klimakatastrophe

Was lehrt uns die Corona-Pandemie in Bezug auf die drohende Klimakatastrophe? Sind wir nun krisenerprobter, handlungsfähiger, problembewusster? Regisseur Gernot Grünewald will das in seinem neuen Theaterstück „2027 – Die Zeit, die bleibt“ ausleuchten. Eigentlich eine aktualisierte Neufassung seines Stücks „Siebenundzwanzig Jahre“, das vor zwei Jahren in Mannheim uraufgeführt werden sollte, dann aber kurz vor der Premiere wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Zwei Jugendliche stehen am Bühnenrand und schreien ihre Forderungen in den Zuschauersaal. Die Forderungen – und die Jugendlichen — sind die selben wie vor zwei Jahren als die erste Fassung des Stücks in Zusammenarbeit mit Mannheimer Bürger*innen entstanden ist. Pressestelle Maximilian Borchardt das Theaterstück ist in den zwei Jahren Corona-Zwangspause radikaler geworden. Klar ist für den Theatermacher Gernot Grünwald: zur alten Normalität können und sollten wir nicht zurückkehren. Pressestelle Maximilian Borchardt Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass wir in größeren Zusammenhängen denken müssen, mehr das ganze Ökosystem in den Blick nehmen sollten. Gernot Grünewald hat die letzten zwei Jahre genutzt und noch mehr zum Thema Klimawandel gelesen und immer weiterrecherchiert. Pressestelle Maximilian Borchardt Auf der Bühne sind kleine Alltagsräume aufgebaut: hier eine Wohnküche, da ein Jugendzimmer, dort ein alter Lehnsessel samt Stehlampe und Gummibaum. Die Profi- und die Laien-Schauspieler*innen wandern von einem Raum zum anderen, diskutieren miteinander, proben den Aufstand oder tragen Fakten zusammen. Pressestelle Maximilian Borchardt