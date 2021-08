„Wir machen eine Expedition in den Dschungel der Künste“, erklären CAMP-Festivalgründer Fried Dähn und Thomas Maos das Konzept. In diesem Jahr treffen zwischen dem 30. Juli und 7. August 14 Künstler*innen aus der ganzen Welt für eine Woche in Stuttgart aufeinander und entwickeln gemeinsam interdisziplinäre und multimediale Performances. Das Ziel: Voneinander und miteinander zu lernen. Der Ausgang des Experiments: Offen.

Was die Künstler*innen in der Woche gemeinsam erschaffen haben, kann man live vor Ort in den Wagenhallen sehen: Am Freitag und Samstag jeweils um 21 Uhr. Eintritt 5 Euro. Wer beim Work in Progress zuschauen möchte, kann am Mittwochabend um 18 Uhr vorbeikommen. Dort werden Nina Plantefève und Dmytro Radzetskyi eine kostenlose Vorstellung geben.

Die Abschlussperformances werden auch live auf dem Youtube Kanal des Camp-Festivals übertragen. mehr...