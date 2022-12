Zum Abschied von John Neumeier: Die berühmtesten Choreografien des Hamburg-Ballettmeisters

Vita John Neumeier

Geboren wurde John Neumeier im Jahr 1939 in Milwaukee/Wisconsin, USA. Den ersten Ballettunterricht erhielt er in seiner Heimatstadt, später in Kopenhagen und an der Royal Ballet School in London.

Neumeier studierte an der Marquette University in Milwaukee und absolvierte einen Bachelor of Arts in Englischer Literatur und Theaterwissenschaften. 1963 engagierte ihn John Cranko am Stuttgarter Ballett, wo er später zum Solisten aufstieg und erste Choreografien schuf.

1969 wurde er von Ulrich Erfurth als Ballettdirektor nach Frankfurt am Main berufen. August Everding holte Neumeier 1973 als Ballettdirektor und Chefchoreograf nach Hamburg, seit 1996 ist er dort auch Ballettintendant.

1978 gründete Neumeier die Ballettschule des Hamburg Ballett, mehr als 70 Prozent der Hamburger Compagnie besteht inzwischen aus Absolventen und Absolventinnen der Ballettschule. 2011 gründete Neumeier das Bundesjugendballett.