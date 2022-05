Endlich wieder live: Starker Auftakt beim Berliner Theatertreffen

Die zehn ausgewählten Inszenierungen 2022:

„All right. Good night. Ein Stück über Verschwinden und Verlust“

Regie Helgard Haug

Rimini Apparat in Koproduktion mit HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Volkstheater (Wien), The Factory (Manchester), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main), PACT Zollverein (Essen).

„Das neue Leben. Where do we go from here“

Regie Christopher Rüping

Eine Produktion des Schauspielhaus Bochum, im Rahmen von Transfer Bochum/Zürich

„Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie“

Regie Volker Lösch

Staatsschauspiel Dresden

„Die Jungfrau von Orleans“

Regie: Ewelina Marciniak

Nationaltheater Mannheim

Im Video bei 3sat

„Die Ruhe“

Regie Signa Köstler

Deutsches SchauSpielHaus Hamburg

„Doughnuts“

Regie Toshiki Okada

Thalia Theater Hamburg

„Ein Mann seiner Klasse“

Regie Lukas Holzhausen

Schauspiel Hannover

Im Video bei 3sat

„humanistää! eine abschaffung der sparten“

Regie Claudia Bauer

Volkstheater Wien

Ausgezeichnet mit dem 3sat-Preis

Im Video bei 3sat

„Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)“

Regie und Choreografie Pınar Karabulut

Münchner Kammerspiele

„Slippery Slope. Almost a Musical“

Regie Yael Ronen

Maxim Gorki Theater Berlin

Die Jury:

Mathias Balzer, Georg Kasch, Sabine Leucht, Petra Paterno, Katrin Ullmann, Sascha Westphal und Franz Wille