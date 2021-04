Gute internationale Absprachen seien erforderlich, um zu verhindern, dass sich einzelne Länder einen exklusiven Zugriff auf einen Corona-Impfstoff zu sichern versuchten, so Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, in SWR2. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sei dazu als „normwirkende, wissenschaftliche Institution“ in der Lage, die „die Verteilung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika“ voranbringen könne. Das gelte auch nach der Kündigung der USA.

Nachdem sich die EU-Staaten mit pharmazeutischen Unternehmen und großen Stiftungen zusammengeschlossen hätten, lasse sich auch Druck auf Staaten wie die USA und China ausüben, die sich bislang an der Initiative nicht beteiligten, so Voss. „Wir brauchen eine große, internationale Kooperation, um den Impfstoff auch wirklich verteilen zu können.“ Um eine Kommerzialisierung des Impfstoffes zu verhindern, müsse die Mittelvergabe an Unternehmen allerdings von vornherein an Bedingungen geknüpft werden. „Schon bei der Forschungsentwicklung müssen wir darüber sprechen, wie am Ende verteilt wird“, so Voss in SWR2. mehr...