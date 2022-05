Berliner Stückemarkt startet unter dem Motto „Was ist (uns) die Zukunft wert?“

Die thematischen Schwerpunkte des diesjährigen Stückemarkts beim Berliner Theatertreffen liegen irgendwo zwischen Utopie und Dystopie, sagt Jurymitglied Kevin RIttberger in SWR2: ,,Schließlich haben Dystopien überwogen.” Der Dramatiker und Regisseur hat zusammen mit vier Kolleg*innen fünf Stücke ausgewählt, die am 11. Mai vorgestellt werden.

Der Stückemarkt beim Berliner Theatertreffen präsentiert neue Autor*innenstimmen aus der ganzen Welt. Über 350 Einsendungen aus 16 Ländern erreichten den Stückemarkt in diesem Jahr. ,,Unter den verschiedenen Theaterstücken, Performances und experimentellen Formaten, war es gar nicht so einfach fünf Stücke auszuwählen”, so Rittberger. Geschafft haben es die Titel „Bakice/Grannies“, „AirSpace or In the Next Century“, „Circle Hasu We plant seeds in the spring of mountains“, „FUTURE WIFE“ und „And I dreamt I was drowning“.