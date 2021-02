Die Theaterautorin Felicia Zeller hat am 1. März in Kaiserslautern den mit 10.000 Euro dotierten Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis erhalten. Mit der Preisverleihung begannen auch die ersten Theatertage Rheinland-Pfalz am Pfalztheater in Kaiserslautern. Sie selbst sei in ihrer Jugend großer Else Lasker-Schüler-Fan gewesen, habe sich neben Trakl und Georg Heym besonders von Else Lasker-Schülers Liebeslyrik zu eigenen Gedichten inspirieren lassen. Allerdings habe sie die Gedichte alle vernichtet und schreibe heute nur noch über Wirtschaftsstoffe für das Theater. mehr...