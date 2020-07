Heftiger Streit am Badischen Staatstheater in Karlsruhe: Mehrere scheidende Mitarbeiter der Opernsparte erheben öffentlich schwere Vorwürfe gegen den Generalintendanten Peter Spuhler – wegen seines angeblich schwierigen Führungsstils. Drei Operndramaturgen, zwei Männer und eine Frau, haben ihre Verträge nicht verlängert beziehungsweise um einen Auflösungsvertrag gebeten, berichtet SWR2-Kulturkorrespondentin Marie-Dominique Wetzel.

Heftiger Streit am Badischen Staatstheater in Karlsruhe: Mehrere scheidende Mitarbeiter der Opernsparte erheben öffentlich schwere Vorwürfe gegen den Generalintendanten Peter Spuhler – wegen seines angeblich schwierigen Führungsstils. Die gesamte Riege der Operndramaturgen habe ihre Verträge nicht verlängert beziehungsweise um einen Auflösungsvertrag gebeten, berichtet SWR2-Kulturkorrespondentin Marie-Dominique Wetzel.

Operndramaturgen: Peter Spuhler will alles kontrollieren

Der Streit in der Opernsparte sei umso dramatischer, als auch Operndirektorin Nicole Braunger anscheinend um einen Auflösungsvertrag gebeten haben soll, also wohl vorzeitig das Badische Staatstheater verlassen möchte. Die drei scheidenden Operndramaturg*innen, so Marie-Dominique Wetzel, hätten im Gespräch mit SWR2 berichtet, dass für sie das Verhalten des Generalintendanten nicht mehr tragbar sei. Peter Spuhler, so ihr Vorwurf, wolle permanent alles kontrollieren, schreie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und mache sie vor anderen fertig. Die Arbeit und Fachkompetenz der Dramaturg*innen werde vom Generalintendanten oftmals nicht anerkannt.

Peter Spuhler selbst wollte sich zu den Vorwürfen gegenüber SWR2 nicht äußern, auch nicht die zuständige Ministerin Theresia Bauer in Stuttgart.

Mitarbeiter*innenbefragung von 2017/18: Klagen über schlechte Stimmung

Bei einer Mitarbeiter*innenbefragung von 2017/18 gab es eine Umfrage des Personalrats zur Arbeitszufriedenheit, an der sich knapp 40 Prozent der 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haus beteiligten. Über 80 Prozent bewerteten damals die Stimmung am Haus als mittelmäßig bis schlecht.

Einer der Dramaturgen äußerte gegenüber SWR2, er habe sehr viele Mails und SMS von derzeitigen und früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen, die ihm dafür gedankt hätten, die Vorwürfe öffentlich zu machen.

Badisches Staatstheater Karlsruhe gilt als hartes Pflaster

In der Theaterszene gelte das Badische Staatstheater als besonders hartes Pflaster, so Marie-Dominique Wetzel. Die hohe Fluktuation sei auffällig. Bei früheren Abgängen habe Peter Spuhler argumentiert, dass sein Theater ein gutes Sprungbrett sei. In der Tat seien einige wegen anderer guter Angebote aus Karlsruhe weggegangen. Offenbar seien viele aber auch gegangen, weil sie es am Badischen Staatstheater nicht mehr ausgehalten hätten.

Es gebe jedoch auch andere Stimmen, die Peter Spuhler für seine Arbeit lobten und hervorgehoben hätten, dass es dem Intendanten gelungen sei, immer wieder junge Talente ans Haus zu holen. Außerdem habe das Theater unter seiner Leitung immer wieder mit guten Produktionen auch überregional auf sich aufmerksam machen können.